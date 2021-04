Ratchet & Clank: Rift Apart Türkçe Dil Desteği ile Gelecek Mi?

Insomniac Games tarafından geliştirilmekte olan macera oyunu ile ilgili sevindirici bir haber geldi. PlayStation 5 için özel olarak satışa sunulacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart Türkçe altyazı desteği ile satışa sunulacak. Ayrıca oyun için yeni bir de fragman yayınlandı.

Ratchet & Clank: Rift Apart geçtiğimiz yılın Haziran ayında gerçekleştirilen ilk PlayStation 5 sunumu sırasında duyurulmuştu. Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan serinin yeni oyunu yine Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak.

Ratchet & Clank: Into the Nexus sırasında yaşanan olayların sonrasının anlatılacağı Ratchet & Clank: Rift Apart, aynı amanda seri ile yeni tanışacak olan oyuncular için tam uzunlukta bağımsız bir hikaye de sunacak ve Ratchet ve Clank olarak şeytani bir imparatoru ortadan kaldırmak için mücadele vereceğiz. Bizleri yine aksiyon dolu bir oynanışın beklediği oyunda, geliştiriciler tarafından söylenene göre, görsel anlamda büyük bir şölenin yaşanmasının yanı sıra, serinin önceki oyunlarında ayak basmadığımız gezegenleri de keşfedebilmek ve eskilerin Sargasso ile Torren IV karışımı olan Nefarious City gibi yeni yerler görebilmek de mümkün olacak.

Ratchet & Clank: Rift Apart Türkçe Altyazı Desteği ile Geleceği Onaylandı

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde satış fiyatı ortaya çıkan Ratchet & Clank: Rift Apart için bugün sevindirici bir gelişme yaşandı. PlayStation Türkiye tarafından yapılan paylaşıma göre serinin şimdilik son oyunu, Ratchet & Clank: Rift Apart Türkçe altyazı desteği ile satışa sunulacak. Öte yandan paylaşım ile yeni oynanış fragmanı da yayınlandı.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış fragmanı, oynanabilir olacak dişi Lombax karakterinin Rivet olduğuna resmiyet kazandırıyor. Insomniac Games Yaratıcı Yönetmeni Marcus Smith tarafından belirtilene göre, kendisi organik yaşamın İmparator Nefarious tarafından avlandığı başka bir boyuttan geliyormuş.

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar, Türkçe altyazı desteğiyle 11 Haziran’da PS5’te! Oynanış fragmanını hemen izle.#RatchetPS5 pic.twitter.com/wlHADVZHw9 — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) April 26, 2021

Halihazırda ön-siparişte olan Ratchet & Clank: Rift Apart’ın dijital Deluxe sürümü, ana oyunun yanı sıra beş zırh seti, fotoğraf modu çıkartma paketi, 20 Nadiranyum, dijital oyun müzikleri ve sanat kitabı ve oyun içi geliştirme malzemeleri ile gelecek. Sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile satın almanız durumunda ise pikselleyici silah ve karbonoks zırh seti hediyeniz olacak.

11 Haziran 2021 tarihinde satışa sunulacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart, DualSense kolunun dokunsal geri bildirimi ve uyarlanabilir tetikleyici desteği ve Tempest 3D AudioTech ses sisteminden tam anlamıyla istifade edecek. Bunların yanı sıra, SSD sayesinde yükleme sürelerinin yok denecek kadar kısa olacağı oyunda, dinamik 4K ve HDR, gelişmiş ışıklandırma ve ışın izleme teknolojisinin destekleneceği veya saniyede 60 FPS akıcılıkta oynayabileceğiniz iki farklı modun bulunacağını da söylemeden geçmeyelim.