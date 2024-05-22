Ray-Ban Meta Gözlükleri Artık Sizi Yormayacak: Instagram’a Hikaye Atmak Kolaylaşıyor!

Artık telefonunuzu cebinizden çıkarmadan anılarınızı Instagram Hikayelerinde paylaşmak daha da kolay hale geliyor. Meta, Ray-Ban Meta akıllı gözlüğüne yepyeni bir güncelleme getirerek eller serbest kullanım imkanlarını genişletiyor.

Ray-Ban Meta Akıllı Gözlük Instagram Hikaye Paylaşma

Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklerine gelen yeni özellik olan "Hey Meta" Instagram'da anları paylaşmayı oldukça kolay hale getiriyor. Özelliğin kullanımından bahsedecek olursak, önceden çektiğiniz fotoğrafları paylaşmak için "Hey Meta, son fotoğrafımı Instagram'da paylaş" demeniz yeterli olacak.

Ayrıca, spontane olmak isterseniz de "Hey Meta, Instagram'a bir fotoğraf gönder" diyerek o anı, hikaye olarak anında paylaşın. Bu komut, takipçilerinizle gerçek zamanlı olarak, anında ve düzenlemeden paylaşmak istediğiniz hikayeler için oldukça kullanışlı görünüyor.

Sadece bununla da kalmıyor, artık sevdiğiniz müzikleri her an yanınızda taşıyabilir, göz kırpmadan onları çalmaya başlayabilirsiniz. Akıllı gözlüğünüzün sunduğu yeni entegrasyon ile Amazon Music'teki tüm şarkılarınız parmaklarınızın ucunda. Sadece "Hey Meta, Amazon Music'i çal" deyin ve gözlüğünüzün açık kulak ses sistemi aracılığıyla anında müziğin keyfini çıkarmaya başlayın.

Son olarak da Meta, cihaza WhatsApp ve Messenger ile elleri kullanmadan görüntülü görüşme yapma özelliğini de ekledi. Tüm bu özellikler aşamalı olarak kullanıcılara sunuluyor ve böylece yakın zamanda bütün kullanıcılar özelliklere erişim sağlayacak.