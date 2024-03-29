Ray-Ban Gözlüklere Yapay Zeka Desteği Geliyor: Neler Sunacak?

Son birkaç aydır Meta, yapay zeka çalışmalarını 2023 ve 2024 trendlerine uydurmaya çalışıyor. Şimdi ise New York Times, (Android Headlines aracılığıyla) bir raporda, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine yapay zeka getireceğini iddia ediyor.

Akıllı gözlükler, Meta ve Ray-Ban arasındaki bir ortaklıkla geliştirildi. En dikkat çekici özelliklerinden biri içerisinde kamera ve mikrofon bulundurması. Aynı zamanda bu gözlük fotoğraf çekebiliyor, video kaydedip müzik çalabiliyor.

Meta'nın Ray-Ban Gözlüklerindeki Yapay Zeka Özelliği Neler Sunacak?

Gözlüklere yapay zeka özelliğinin gelmesiyle birlikte kullanıcılar nesneleri ve hayvanları tanımlayabilecek. Bununla birlikte konuşma çevirisi için de yapay zeka kullanılabilecek.

İddialara göre işlev şu anda İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca ve İspanyolca'yı destekliyor. Gözlüklerdeki yapay zekaya "Hey Meta" diyerek erişilebilecek.

Şu anda yapay zeka desteği test aşamasında. Ancak iddialara göre Meta, özellikleri gelecek ay aktif hale getirecek. İlk aşamada özellikler oldukça sınırlı olsa da ilerleyen zamanlarda daha da gelişmesi bekleniyor.