Rayneo, Vision Pro'dan 120 Bin TL Daha Ucuz Olan Air 3s Akıllı Gözlüğünü Tanıttı!

Teknolojinin kalbi İspanya'nın Barcelona şehrindeki MWC 2025'te (Mobil Dünya Kongresi) atıyor. Pek çok farklı kategorideki ürünlere ev sahipliği yapan etkinliğin son bombası ise Apple Vision Pro'nun uygun fiyatlı ve daha kullanışlı versiyonu olmasıyla dikkat çeken Rayneo Air 3s oldu. Peki TCL'in çatısı altında faaliyet gösteren Rayneo'nun yeni akıllı gözlüğü neler vaat ediyor?

Rayneo'nun Air 3s Akıllı Gözlükle Gittiğiniz Her Yerde 140 İnçlik Ekranı Gözünüzün Önünde

Gittiğiniz her yere 140 inçlik dev bir ekran götürmek ister miydiniz? Eğer bu garip soruya cevabınız evet ise Rayneo'nun yeni tanıttığı Air 3s isimli akıllı gözlüğü tam da size göre. Apple Vision Pro'nun çok daha uygun fiyatlı ve daha taşınabilir bir versiyonu gibi değerlendirebileceğiniz Rayneo Air 3s, kullanımı oldukça basit bir cihaz.

DisplayPort desteği ile cihazlarla doğrudan bağlanabilen gözlük, telefon ya da bilgisayarınızdaki görüntüyü sanal bir ekranda sizlere gösteriyor. Rayneo Air 3s, HueView ekran teknolojisiyle öne çıkıyor. Mikro-OLED ekran ve tandem OLED yapısı sayesinde canlı renkler, derin siyahlar ve yüksek kontrast sunuyor.

Full HD (1920x1080) çözünürlüğe sahip olan Rayneo Air 3s, 600 nit parlaklık seviyesi sayesinde açık alanlarda bile rahatça kullanılabiliyor. Vision Pro'nun aksine hafif olması ile dikkat çeken gözlük sadece 76 gram ağırlığında. Elbette ki işlemci gibi donanımlara sahip olmaması bunun en büyük nedeni. Yine de hoparlör gibi donanımlara sahip.

Tek şarjla 4-5 saat arası kullanım imkanı sunan Rayneo Air 3s, yaklaşık 1.5 saatte tam şarj oluyor. Üstelik tüm bu avantajlara ve gelişmelere rağmen bir önceki model olan Air 2s’e göre daha uygun bir fiyat etiketiyle sunuluyor.

259 dolar gibi bir fiyatla satışa çıkacak olan bu gözlükler, önümüzdeki ay ABD’de piyasaya sürülecek. Türkiye gibi diğer ülkeler için ise için henüz kesin bir tarih yok.