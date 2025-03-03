Lenovo, Güneş Enerjisiyle Şarj Olabilen Dizüstü Bilgisayar Tanıttı

MWC 2025, birbirinden ilginç ve heyecan verici ürünlere ev sahipliği yapıyor. Lenovo, dizüstü bilgisayar kullanımında yaşanan en büyük sorunlardan birini ortadan kaldıracak bir çözüm üretti. Şirket, güneş enerjisiyle şarj olan bilgisayar tanıttı.

Gücünü Intel Lunar Lake işlemcisinden alan konsept bilgisayarda 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bulunuyor. 15 mm kalınlığındaki laptop 14 inç büyüklüğünde OLED ekran sunuyor. Dolayısıyla 1,04 kilogram ağırlığındaki bilgisayar güneş panelinin yanı sıra donanımıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Güneş Panellerine Sahip Bilgisayar Duyuruldu

Lenovo MWC etkinliğinde güç kablolarına olan bağımlılığı azaltıp şarj sorununu ortadan kaldırabilecek bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Yoga Solar PC olarak isimlendirilen bilgisayarın kapağında güneş paneli bulunuyor. Bu sayede bilgisayar güneş enerjisiyle şarj olabiliyor.

Yoga Solar PC'nin kapağına Back Contact teknolojisini destekleyen 84 güneş hücresi entegre edildi. Tercih edilen tasarım sayesinde daha fazla güneş ışığı yakalanabiliyor. Yoga Solar PC'nin, günümüzde kullanılan silikon tabanlı güneş panellerinin çoğundan daha verimli olduğu belirtiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre bilgisayar 20 dakikalık güneş enerjisiyle bir saat civarında video oynatabiliyor. Düşük ışıklı bir ortamda ne kadar güç üretildiğine dair bilgi paylaşılmadı. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Konsept bilgisayarın satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.