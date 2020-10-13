Cyberpunk 2077'nin çıkışına sayılı günler kala popüler oyuncu ekipmanı üreticisi Razer, oyuncuların ilgisini çekebilecek bir ürün duyurdu. Razer, Cyberpunk 2077 temalı mouse duyurdu. Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition olarak adlandırılan mouse sahip olduğu tasarım ve özellikler ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan mouse'un fiyat etiketi de açıklandı. Razer tarafından duyurulan Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition isimli mouse ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Cyberpunk 2077 Temalı Mouse Fiyatı ve Özellikleri

Razer tarafından duyurulan Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition isimli mouse'un tasarım konusunda merakla beklenen video oyununa sadık kalındı. Ağırlıklı olarak sarı ve siyah renklerin tercih edildiği mouse'da RGB desteğine sahip Razer logosu da yer alıyor. Razer logosu turkuaz rengnine sahip. Mouse'un sağ tıklama kısmında barkod, orta kısmında ise Cyberpunk logosu bulunuyor.

Cyberpunk 2077 temalı mouse şarj istasyonuna da sahip. Popüler oyuncu ekipmanı üreticisi Razer tarafından duyurulan farenin şarj istasyonu da sarı renge sahip. Şarj istasyonu mouse şarj olurken alt kısımda bir ışıklandırmaya sahip. Razer logosuna sahip olan şarj istasyonunun ışıklandırmasında turkuaz renginin tercih edildiğini görüyoruz. Mouse ve şarj istasyonunun sahip olduğu tasarım, mouse'un Viper Ultimate serisinin en ilgi çekici ürünü olmasını sağlıyor.

Razer tarafından duyurulan oyuncu faresi HyperSpeed isimli kablosuz bağlantı teknolojisine sahip. HyperSpeed olarak adlandırılan teknoloji, diğer kablosuz bağlantı teknolojilerinden %25 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Oyuncu faresi tam şarj ile 70 saatlik kullanım süresi sunuyor. Fare, tıpkı diğer oyuncu farelerinde olduğu gibi programlanabilir butolara sahip. Cyberpunk 2077 temalı mouse 8 programlanabilir buton ve 5 adet yerleşik profil sunuyor.

Razer markasına sahip oyuncu mouse'u 20.000 DPI, her tıklamada 0.2 ms tepki süresi, 650 IPS gibi teknik özelliklere sahip. 4 farklı renk seçeneği ile birlikte gelen oyuncu faresi, yalnızca 74 gram ağırlığında. 126,73 mm x 57,6 mm x 37,81 mm ebatlarındaki oyuncu faresi, 2020 yılının Kasım ayında 159,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition olarak adlandırılan oyuncu faresinin tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen Cyberpunk 2077, herhangi bir ertelenme olmazsa 19 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.