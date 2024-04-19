Telefonuna Yeni Kontrol Cihazı Arayanlara: Razer Kishi Ultra Tanıtıldı!

Son zamanlarda piyasaya çok sayıda yeni taşınabilir oyun bilgisayarı ya da tabiri caizse el konsolu diye bilinen cihazlar girdiğini gördük ancak Razer bunun aksine telefonları 'el konsoluna' dönüştürecek aksesuarlar üzerine çalışıyor.

Teknolojinin giderek gelişmesiyle hem Android hem de iOS telefonlar kendi başlarına birer oyun cihazı hâline geldi ancak dokunmatik yüzey kullanarak oyunlar oynamak pek de kolay değil. Şimdi ise Razer, yeni Razer Kishi Ultra kontrol cihazıyla bu sorunu çözmenin bir yolunu buldu ve eğer gerçekten hoşunuza giderse bilgisayarda bile kullanabileceksiniz.

Razer Kishi Ultra Neler Sunuyor?

Razer Newsroom'da duyurulduğu üzere Razer Kishi Ultra bir konsol kontrol cihazının yapı kalitesini mobil pazara getirmeyi amaçlıyor. Razer Kishi Ultra, kontrol cihazı ve telefonun ayrı olması yerine iPhone 15, iPad Mini veya uygun bir Android cihaz için tutucu görevi görüyor.

Hepsinden iyisi Razer Kishi Ultra'nın görünüşünü ve verdiği hissi gerçekten beğendiğiniz takdirde, onu yalnızca telefonunuzda kullanmakla sınırlı olmayacaksınız. Bir USB kablosu kullanarak bir PC'ye takabilecek ve PC üzerinden de kullanabileceksiniz.

Bu, Razer Kishi Ultra'nın 2'si 1 arada bir kullanım sunmasını sağlıyor ancak PC'de kullanmayı seçtiğinizde kontrol cihazında telefonunuzun normalde bulunacağı yerde bir boşluk oluyor. Bu da klasikleşen kontrol cihazı tutuşundan farklı bir tutuş deneyimlemenizi sağlıyor.

Razer Kishi Ultra Fiyatı

Razer henüz Razer Kishi Ultra'yı Türkiye'ye getirmedi ancak globaldeki satış fiyatı 149,99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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