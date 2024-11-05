Razer, Viper V3 Pro Sentinels Edition ile Valorant Tutkunlarına Özel Bir Deneyim Sunuyor

Razer, oyunculara yönelik ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, kısa süre önce sınırlı sayıda üretilen Viper Mini Signature Edition'ın beyaz versiyonu ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Razer, Valorant espor takımı Sentinels ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda Viper V3 Pro Sentinels Edition'ı tanıttı. İşte detaylar!

Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition Tanıtıldı

Razer, Valorant espor takımı Sentinels ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda Viper V3 Pro Sentinels Edition'ı tanıttı. Bu özel sürüm mouse, kırmızı metalik tasarımı ve üstün performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Valorant profesyonellerine yönelik olarak geliştirilen bu fare, Razer'ın teknolojik yenilikleri ile Sentinels takımının şampiyonluk ruhunu bir araya getiriyor.

Viper V3 Pro’nun bu özel sürümü, %99,8 hassasiyet sağlayan Razer Focus Pro 35K Optik Sensör Gen-2 ile donatılmış durumda. Oyun sırasında ultra düşük gecikme sağlayan Razer HyperPolling kablosuz dongle, 8000 Hz'e kadar yoklama hızı sunarak, oyuncuların en hızlı hareketleri bile anında iletmelerini sağlıyor. Bu özellikler, Razer’ın rekabetçi oyun dünyasında kendini kanıtlamış mühendislik becerilerini gözler önüne seriyor.

Sentinels takımının ikonik logosuna yer verilen kırmızı metalik kaplama, bu farenin sadece performans odaklı olmadığını, aynı zamanda görsel olarak da dikkat çekici bir ürün olduğunu gösteriyor. 54 gram ağırlığındaki Viper V3 Pro Sentinels Edition, hafif yapısı sayesinde rekabetçi oyunlarda hız ve manevra kabiliyeti sunuyor. Ayrıca Razer Optik Mouse Switches Gen-3 ile 90 milyon tıklama ömrüne sahip olan bu fare, uzun süreli dayanıklılık vadediyor.

Sentinels’in Valorant’ta gösterdiği başarıları yansıtan bu fare, espor dünyasında bir statü simgesi olarak kabul ediliyor. VCT 2024 Masters gibi uluslararası arenalarda adını duyuran Sentinels takımı, Razer ile gerçekleştirdikleri bu işbirliği sayesinde oyuncuların şampiyonluk duygusunu her oyun anında yaşamasını hedefliyor.

Razer’ın Küresel Espor Direktörü Jeffrey Chau, “Viper V3 Pro Sentinels Edition, esporun zirvesinde rekabet etmek isteyen oyuncular için tasarlanmış bir ürün. Sentinels’ın şampiyonluk ruhunu, Razer’ın kaliteye olan bağlılığı ile birleştirerek bu fareyi ortaya çıkardık,” ifadeleriyle bu işbirliğinin önemine değindi. Sentinels CEO'su Rob Moore ise, “Razer ile çalışmak, en iyi ekipmanlarla oyunculara eşsiz bir deneyim sunma hedefimizi pekiştirdi,” dedi.

Razer, Viper V3 Pro Sentinels Edition ile oyun dünyasında performansın ve tasarımın bir araya geldiği bir deneyim sunuyor. Hem teknolojik özellikleri hem de Sentinels takımına özel detaylarıyla dikkat çeken bu fare, espor profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde optimize edildi.