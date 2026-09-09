15 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Tanıtıldı! Çevrim Dışı Harita Desteği Var

Rollme, yeni akıllı saati Hero D6'yı tanıttı. Yeni cihaz özellikle açık hava aktiviteleri ile uğraşanlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Çevrim dışı harita desteği ile gelen model, Bluetooth üzerinden arama yapmayı mümkün kılıyor. 170'i aşkın spor modu ve sürekli sağlık takibi imkânı sağlıyor.

Rollme Hero D6'nın Özellikleri Neler?

Ekran: 2,13 inç AMOLED

2,13 inç AMOLED Ekran çözünürlüğü: 410 x 502 piksel

410 x 502 piksel Kalp ritmi sensörü: VC30F

VC30F Su geçirmezlik: 5 ATM

5 ATM Konumlandırma: Çift bantlı çoklu GNSS

Çift bantlı çoklu GNSS Haritalar: Çevrim dışı harita desteği

Çevrim dışı harita desteği Sensörler: Pusula, barometre ve irtifa takibi

Pusula, barometre ve irtifa takibi Spor modları: 170+

170+ Sağlık takibi: 7/24 sağlık izleme

7/24 sağlık izleme Hoparlör: 1306 serisi su geçirmez hoparlör

1306 serisi su geçirmez hoparlör Bluetooth: Bluetooth 5.3 BLE

Bluetooth 5.3 BLE Bluetooth üzerinden arama: Destekliyor

Destekliyor Batarya kapasitesi: 850 mAh

850 mAh Uyumluluk: Android 6.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri

Android 6.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri Pil Ömrü: GPS ile 37 saate, günlük kullanımda 12-15 güne, boşta dururken 70 güne kadar

Rollme Hero D6'nın Ekran Özellikleri Neler?

Rollme Hero D6, 2,13 inç ekran boyutuna sahip. AMOLED ekran üzerinde 410 x 502 piksel çözünürlük sunuyor. Çözünürlüğün ekran boyutuna göre uyumlu olduğu söylenebilir. Yazılar, simgeler ve diğer ögelerin yeterince keskin görünmesi muhtemel. Ayrıca cihazda AMOLED ekran tercih edilmiş durumda. Bu da derin siyahlar elde edilebileceği anlamına geliyor.

Rollme Hero D6'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

Akıllı saat, sürekli GPS etkinken 37 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yani 1 günden uzun bir süre boyunca kullanılabiliyor. Buna ihtiyaç duyulmayan günlük kullanım senaryolarında ise şarjı 12-15 güne kadar gidiyor. Eğer hiçbir şekilde kullanmaz, bunu bir süre boyunca kenara koyarsanız 70 gün dayanıyor. Bu arada Rollme Hero D5'in de günlük kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Rollme Hero D6 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, 5 ATM su dayanıklılığına sahip. Tabii, bu her türlü koşul altında kullanmaya uygun olduğunu düşündürmesin. Profesyonel dalışlar yerine daha çok sığ suda kullanılabiliyor. Ayrıca yüksek basınçlı suya ya da yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz kalmamalı. Ayrıca ıslakken şarj edilmemeli.

Rollme Hero D6'nın Fiyatı Ne Kadar?

Rollme Hero D6 için 79.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 877 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle beraber 7 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Rollme Hero D6 Türkiye'de Satılacak mı?

Rollme akıllı saatlerin tamamı Türkiye'de satılmıyor. Bazı modeller zaman zaman satışa sunulsa da her ürünün kesinlikle Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yine de çok düşük bir ihtimalden söz etmek mümkün değil. Yüksek maliyetli olmaması, geniş bir özellik yelpazesi sunması nedeniyle Hero D6 da Türkiye'de satışa sunulan modeller arasında yer alabilir.

Editörün Yorumu

Rollme Hero D6'nın bana göre en büyük artısı, büyük batarya ile birlikte gelmesi. Ayrıca GPS özelliği ile açık hava aktivitelerinde büyük kolaylık sunması. Elbette ki günlük kullanım için akıllı saat arayanların doğrudan ilgisini çekmeyecektir ama spor yapan ya da hayatındaki her boşluğu açık hava aktiviteleri ile değerlendirenler kesinlikle gözden geçirecektir.