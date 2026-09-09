15 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Tanıtıldı! Çevrim Dışı Harita Desteği Var
Rollme Hero D6'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni akıllı saat özellikle kamp yapan, dağcılıkla ilgilenen ve doğa tutkunlarına odaklanıyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Rollme Hero D6 için 79.99 dolar (3 bin 877 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Akıllı saat, günlük kullanımda 15 güne kadar pil ömrü sunuyor. Boşta dururken 70 güne kadar dayanıyor. GPS etkinleştirildiğindeyse bu süre 37 saate kadar geriliyor.
- Cihaz, 2,13 inçlik AMOLED ekrana sahip. 410 x 502 piksel çözünürlükle birlikte geliyor. 5 ATM su direncine sahip olan model, çevrim dışı harita desteği de sunuyor.
Rollme, yeni akıllı saati Hero D6'yı tanıttı. Yeni cihaz özellikle açık hava aktiviteleri ile uğraşanlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Çevrim dışı harita desteği ile gelen model, Bluetooth üzerinden arama yapmayı mümkün kılıyor. 170'i aşkın spor modu ve sürekli sağlık takibi imkânı sağlıyor.
Rollme Hero D6'nın Özellikleri Neler?
- Ekran: 2,13 inç AMOLED
- Ekran çözünürlüğü: 410 x 502 piksel
- Kalp ritmi sensörü: VC30F
- Su geçirmezlik: 5 ATM
- Konumlandırma: Çift bantlı çoklu GNSS
- Haritalar: Çevrim dışı harita desteği
- Sensörler: Pusula, barometre ve irtifa takibi
- Spor modları: 170+
- Sağlık takibi: 7/24 sağlık izleme
- Hoparlör: 1306 serisi su geçirmez hoparlör
- Bluetooth: Bluetooth 5.3 BLE
- Bluetooth üzerinden arama: Destekliyor
- Batarya kapasitesi: 850 mAh
- Uyumluluk: Android 6.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri
- Pil Ömrü: GPS ile 37 saate, günlük kullanımda 12-15 güne, boşta dururken 70 güne kadar
Rollme Hero D6'nın Ekran Özellikleri Neler?
Rollme Hero D6, 2,13 inç ekran boyutuna sahip. AMOLED ekran üzerinde 410 x 502 piksel çözünürlük sunuyor. Çözünürlüğün ekran boyutuna göre uyumlu olduğu söylenebilir. Yazılar, simgeler ve diğer ögelerin yeterince keskin görünmesi muhtemel. Ayrıca cihazda AMOLED ekran tercih edilmiş durumda. Bu da derin siyahlar elde edilebileceği anlamına geliyor.
Rollme Hero D6'nın Pil Ömrü Ne Kadar?
Akıllı saat, sürekli GPS etkinken 37 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yani 1 günden uzun bir süre boyunca kullanılabiliyor. Buna ihtiyaç duyulmayan günlük kullanım senaryolarında ise şarjı 12-15 güne kadar gidiyor. Eğer hiçbir şekilde kullanmaz, bunu bir süre boyunca kenara koyarsanız 70 gün dayanıyor. Bu arada Rollme Hero D5'in de günlük kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.
Rollme Hero D6 Suya Dayanıklı mı?
Cihaz, 5 ATM su dayanıklılığına sahip. Tabii, bu her türlü koşul altında kullanmaya uygun olduğunu düşündürmesin. Profesyonel dalışlar yerine daha çok sığ suda kullanılabiliyor. Ayrıca yüksek basınçlı suya ya da yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz kalmamalı. Ayrıca ıslakken şarj edilmemeli.
Rollme Hero D6'nın Fiyatı Ne Kadar?
Rollme Hero D6 için 79.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 877 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle beraber 7 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.
Rollme Hero D6 Türkiye'de Satılacak mı?
Rollme akıllı saatlerin tamamı Türkiye'de satılmıyor. Bazı modeller zaman zaman satışa sunulsa da her ürünün kesinlikle Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yine de çok düşük bir ihtimalden söz etmek mümkün değil. Yüksek maliyetli olmaması, geniş bir özellik yelpazesi sunması nedeniyle Hero D6 da Türkiye'de satışa sunulan modeller arasında yer alabilir.
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Editörün Yorumu
Rollme Hero D6'nın bana göre en büyük artısı, büyük batarya ile birlikte gelmesi. Ayrıca GPS özelliği ile açık hava aktivitelerinde büyük kolaylık sunması. Elbette ki günlük kullanım için akıllı saat arayanların doğrudan ilgisini çekmeyecektir ama spor yapan ya da hayatındaki her boşluğu açık hava aktiviteleri ile değerlendirenler kesinlikle gözden geçirecektir.