En Çok Satılan Oyunlar: İlk 3'te Çok Gerçekçi FPS Oyunu Var!

Oyuncuların Steam'de en çok hangi oyunları satın aldığını gösteren yeni bir liste paylaşıldı Paylaşılan liste ile birlikte 1-8 Eylül 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen açık dünya RPG oyunu, listenin zirvesinde konumlandı. Listede ayrıca yıllar önce piyasaya sürülen GTA 5 de bulunuyor.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Steam'de 1-8 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında The Blood of Dawnwalker bulunuyor. Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 3 Eylül 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Yani oyun yalnızca bir haftada zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti.

14. yüzyılda geçen oyunda gündüzleri insan, geceleri vampir olan Coen'i kontrol ediyoruz. Oyunda Coen, ailesini kurtarmaya çalışıyor. Rebel Wolves tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Bu arada oyunun Steam'deki incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Balık tutma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden How to Fish, listenin ikinci sırasında konumlandı. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Bu arada oyunda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği bulunuyor.

Reissad Studio tarafından geliştirilen Bodycam üçüncü sırada konumlandı. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapım, çok kaliteli grafikleri ve gerçekçi oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Çevrim içi odaklı oyunun Steam'deki incelemeleri "çok olumlu" şeklinde. Bu arada oyun 2024 yılında piyasaya sürüldü.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

The Blood of Dawnwalker Onimusha: Way of the Sword Wardogs Bodycam How to Fish Halloween: The Game NBA 2K27 Star Wars Zero Company Crimson Desert Enhanced Red Dead Redemption 2

Dünya genelinde 1-8 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında The Blood of Dawnwalker yer aldı. Onimusha: Way of the Sword ise ikinci sırada konumlandı. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon macera oyunu Onimusha: Way of the Sword, 2026 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü.

Bir samurayı kontrol ettiğimiz yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. 83 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda. Wardogs ise üçüncü sırada yer aldı. Haritada üç farklı takımın mücadele edeceği oyunda tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabilecek.

Çevrim içi odaklı oyunda Türkçe arayüz desteği de yer alacak. Şu anda ön sipariş sürecinde olan Wardogs, 10 Eylül 2026 tarihinde erken erişime girecek. Dördüncü sırada Bodycam, beşinci sırada ise How to Fish bulunuyor. Bu oyunları Halloween: The Game takip etti. IllFonic tarafından geliştirilen yapım 2026 yılının Eylül aıyında satışa sunuldu.

Halloween: The Game'de bir oyuncu Michael Myers'ı kontrol ederken diğer oyuncular ise hayatta kalmaya çalışıyor. Diğer oyuncuların birlikte hareket ederek belirli görevleri tamamlaması ve Michael Myers'a yakalanmadan haritadan kaçması gerekiyor. Oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Editörün Yorumu

En sevdiğim açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5 ve Red Dead Redemption 2, uzun yıllar önce piyasaya sürülmüş olmalarına rağmen günümüzde oldukça popüler durumda. Öyle ki GTA 5, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin dokuzuncu sırasında konumlandı. Sekiz yıl önce satışa sunulan Red Dead Redempton 2 ise yedinci sırada yer aldı. Bu iki oyun, uzun süre keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı.

Bir hafta önce piyasaya sürülen The Blood of Dawnwalker zirvede yer almayı başardı. Bana göre oyunun çok sevilmesinin arkasında hem stüdyonun geçmişi hem de oyuna eklenen yenilikçi mekanikler yatıyor. Oyun, CD Project RED'den ayrılan ve Rebel Wolves stüdyosunu kuran deneyimli bir ekip tarafından geliştirildi. Coen'in gündüzleri insan yeteneklerini kullanırken geceleri ise vampire dönüşmesinin alışılmışın dışında bir deneyim sunduğunu düşünüyorum. Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen oyunun ayrıca etkileyici atmosferiyle de öne çıktığını belirteyim.