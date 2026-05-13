16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Tablet Geliyor! 13000 mAh Bataryası Var

iQOO'nun yeni tableti Pad 6 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Qualcomm'un çok güçlü işlemcisi ile birlikte gelmesi beklenen tablet, çok yakında tanıtılacak. Güçlü işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

iQOO Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad 6 Pro, 20 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tabletin tasarımı, iQOO Pad 5 Pro'ya çok benzeyecek. Tabletin arka yüzeyinde daire şeklinde modül konumlanacak. Modülün üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde iQOO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

iQOO Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 6 PRo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. iQOO Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 5 Pro için 2.499 yuan (16.722 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 6 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 2.600 yuan (17.397 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla tablet farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

iQOO Pad 6 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 4K

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1200 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 512 GB'a kadar

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 13.000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Kalınlık: 6,18 mm

Ağırlık: 663 gram

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Origin OS 6

iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni tabletinde MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli iQOO Pad 5 Pro'da ise MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

iQOO Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pad 6 Pro'nun ekranı 13,2 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca LCD ekran üzerinde 4K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5 Pro'da 13 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti.

iQOO Pad 6 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Pad 5 Pro'da ise 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

iQOO Pad 6 Pro'nun batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar bile kasma sorunu olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı da oldukça önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.