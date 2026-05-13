Amazon Prime Video'ya İzlemesi Zorunlu Reklam Geliyor! Tarih Verildi

Amazon Prime Video, özellikle bir dönem çeşitli TV kanallarında yayınlanan dizileri barındırması ve sevilen orijinal yapımlara yer vermesi dolayısıyla Türkiye'de en çok kullanılan dijital yayın platformlarının başında geliyor. Ücretli Prime abonelik sahipleri, şimdiye kadar tüm bu içerikleri reklam olmadan izledi fakat kullanıcılara gönderilen son e-postaya göre yakında kullanıcılar abonelik için her ay düzenli olarak ücret ödemesine rağmen reklam görmeye başlayacak.

Amazon Prime Video'ya Ne Zaman Reklam Eklenecek?

Amazon'dan alınan yeni e-postaya göre Prime Video, 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren reklam göstermeye başlayacak. Kullanıcılar, dijital yayın platformunda izlediği film ve dizilerde reklam görmeye başlayacak. Bu değişiklik için kullanıcıların atması gereken herhangi bir adım bulunmuyor. Geçiş otomatik olarak gerçekleşecek, mevcut fiyatlarda ise değişiklik olmayacak.

Şirket, reklamsız seyir deneyimi elde etme fırsatını tamamen ortadan kaldırmadığını da not düştü. Prime abonelik hizmetini reklamsız izlemeye devam etmek isteyen kullanıcılar, 17 Haziran'dan itibaren mevcut aboneliğe ek olarak aylık 59,90 TL karşılığında yeni reklamsız dizi ve film izleme imkânından yararlanabilecek.

Amazon Neden Prime Video'ya Reklam Getirecek?

Amazon'un Prime Video hizmetine reklam getirmeye karar vermesi aslında dijital yayın platformlarında ilk kez görülen bir durum değil. Netflix gibi büyük dijital yaıyn platformları, son zamanlarda kullanıcılara reklamlı abonelik planları sunarak hem kullanıcı sayısını hem gelirini artırmaya odaklanan bir strateji izliyor. Bu, şirketlerin sadece abonelerden gelen sabit paraya değil, reklamverenlerden sürekli gelen ödemelerden de gelir elde etmesine olanak sağlıyor.

Amazon'un benimseyeceği bu yeni yaklaşım da tıpkı rakibi Netflix ile aynı amaca dayanıyor. Bu, şirketin yüksek bütçeli yapımları sunmaya ve spor yayın haklarını elinde tutmaya devam etmesi için Amazon'a gerekli olan parayı kazanma imkânı sağlayacak. Böylece abonelik ücretinin fiyatında da artışa gitmek zorunda kalmayacak.

Amazon, Prime Fırsatlarında Değişikliğe Gidecek mi?

Amazon, Prime üyeliğinin avantajları konusunda herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etti. Kullanıcılar Prime Day gibi özel indirim kampanyalarından faydalanabilecek. Bununla birlikte hızlı teslimat ve ücretsiz kargo gibi fırsatlara sahip olmaya devam edecek. Eşref Rüya ve benzeri lisanslı özel içeriklere yine erişilebilecek. Ayrıca seçili NBA basketbol maçlarını seyrederken Amazon Luna üzerinden de ücretsiz oyunlara erişim sağlayabilecek.

Editörün Yorumu

Amazon Prime Video'ya reklam ekleneceğine dair e-postayı ben de aldım. Bu, son zamanlarda dijital yayın platformlarında oldukça yaygın hâle geldi. Neyse ki mevcut abonelik hizmetinin üzerine reklamsız izleme seçeneğinden yararlanmayı tercih ettiğimizde bile 1080p kalite için aylık 289,99 TL ödeme yapmamızı isteyen Netflix gibi dijital yayın platformlarına göre hâlâ uygun fiyatlı kalmaya devam ediyor. Umuyorum ki ileride abonelik fiyatında çok ciddi bir artış meydana gelmez ve bu avantajını korumaya devam eder.