Bu Yapay Zeka, Aramaları Kullanıcının Sesiyle Yanıtlıyor

Doğrudan kendi ismi, farklı alt markalar ya da ortaklıklarla Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Avusturyra ve benzeri ülkelerde faaliyet yürüten T-Mobile'ın şebekesi üzerinden hizmet veren Really isimli sanal operatör, büyük bir yapay zeka projesi duyurdu. Şirket, Clone isimli bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Bu yapay zeka, isimden de tahmin edilebileceği üzere kullanıcıların sesiyle aramalara yanıt veriyor. Kullanıcıların gereksiz zaman kaybetmesine odaklanıyor.

Really'nin Clone Yapay Zekası Nasıl Çalışıyor?

Clone, önce kullanıcının ses tonunu, konuşma tarzını ve nasıl iletişim kurma şekline sahip olduğu gibi detaylar göz önünde bulundurularak eğitiliyor. Daha sonra önemsiz görüşmeler ile vakit kaybedilmemesi için kullanıcıya gelen aramalara kendisi yanıt veriyor. Karşı taraf ile kullanıcının kendisi gibi konuşan yapay zeka, kullanıcıyı tamamen iletişim sürecinden çıkarmıyor. Kullanıcılar yine arkadaşlarından gelen aramaları kendisi yanıtlıyor ancak müsait olunmayan ya da yanıtlamak istenmeyen aramalarda yapay zekayı devreye alabiliyor.

Yapay zeka sadece gelen aramalara cevap vermekle sınırlı kalmıyor. Telefonla konuşmayı pek sevmeyenlerin işini oldukça kolaylaştıracak işlemler gerçekleştirebiliyor. Örneğin sizin adınıza randevu alabiliyor ya da mesajların takibini yapıp geri dönüşler sağlayabiliyor. Bunların özellikle telefonda konuşmaktan çekinenler açısından da önemli olduğu söylenebilir.

Clone Yapay Zekası Hangi Aramalara Cevap Veriyor?

Really'nin yeni yapay zekası, vakit ayırmak istemeyeceğiniz aramaları direkt devralıyor. Bunların arasında rezervasyon hatırlatmaları, satış temsilcilerinden gelen aramalar, bir ürünün ya da hizmetin tanıtımı amaçlı yapılan aramalar, müşteri hizmetleri ve dahası yer alıyor. Görüşme boyunca hiçbir müdahaleniz bulunmuyor. Clone, sizin gibi karşı tarafla konuşuyor. Görüşme sona erdikten sonra da size neler konuşulduğunun özetini veriyor.

Clone Yapay Zekası, Dolandırıcılar Tarafından Kandırılabilir mi?

İşin ucunda yapay zeka olduğunda her zaman hata yapma payı mevcut, değil mi? Really de bu ihtimalleri atlamış değil. Dolandırıcılara karşı önemli tedbirler aldı. Yapay zeka, diğer uçtaki kişinin bir dolandırıcı olduğunu tespit ettiğinde onu bilerek hatta tutuyor ve tamamen zamanını çalmaya odaklanıyor.

Really, dolandırıcıların tüm çabalarını boşa çıkaracak ve onları sinir küpüne çevirecek bir sistem benimsedi. Clone, dolandırıcıların ne kadar zamanını çaldığını görmek için bir sayaç bile başlatıyor. Görüşme tamamlandıktan sonra dolandırıcılardan çalınan zaman öğrenilebiliyor. Bu sistem sadece dolandırıcının zamanını kaybetmesine neden olmuyor. Bununla beraber onun başkalarını dolandırmasını sağlayacak enerjisini kaybetmesini de sağlıyor.

Editörün Yorumu

Really'nin bu yapay zeka projesini oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Özellikle dolandırıcılara karşı alınan tedbir iyi düşünülmüş. Sistem, karşıdaki kişinin dolandırıcı olduğuna dair sinyaller aldıktan sonra onu oyalamaya başlıyor. Günün sonunda dolandırıcı hiçbir şey elde edemiyor, sadece vakit kaybediyor. Dolandırıcıların teknikleri hakkında yeterince bilgisi olmayan kişilere büyük fayda sağlayacaktır.