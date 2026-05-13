vivo'nun 1.5K Ekranlı ve Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda!

vivo’nun orta-üst segmente hitap edecek S60 serisi için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonlar kısa bir süre önce şirketin web sitesi ve çeşitli e-ticaret platformlarında ön rezervasyona açıldı. Bu gelişme tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz. İşte vivo S60 serisiyle ilgili merak edilen detaylar!

vivo S60 Serisi Ön Rezervasyona Açıldı

vivo S60 serisi kısa bir süre önce ön rezervasyona açıldı. Maalesef şu ana dek akıllı telefonların fiyatları ve tanıtım tarihleri açıklanmadı. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu gelişme yeni serinin tanıtımının çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor.

vivo S60 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlanacağı üzere vivo S50 serisi geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı. Ancak son gelişmeye göre kullanıcılar yeni modeller için bu kadar beklemek zorunda kalmayacak. Henüz kesin olmasa da vivo S60 serisinin bu ay veya en geç haziranda tanıtılacağını söyleyebiliriz.

vivo S60 serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağını selefi üzerinden değerlendirebiliriz. Bilindiği üzere vivo S50 ailesi ülkemizde satışa çıkmamıştı. Bu nedenle yaklaşan telefonların çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçmesi söz konusu. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo S60 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere vivo S50'nin başlangıç fiyat etiketi 2.999 yuan (20.071 TL) seviyelerindeydi. vivo S60'ın selefinden daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını dikkate aldığımızda 3.199 yuan (21.410 TL) bandında bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz.

vivo S60 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8s serisine ait bir işlemci

Snapdragon 8s serisine ait bir işlemci Batarya: 7.000 mAh civarında

7.000 mAh civarında Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo S60 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo S60'da 6,59 inç boyutlarında 1.5K çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edecekler. Öte yandan AMOLED teknolojisi de siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebilecek. Aynı zamanda diğer renkleri de LCD panellere kıyasla daha canlı bir şekilde görebileceksiniz.

Karşılaştırma yaparsak, vivo S50'de 6,59 inç büyüklüğünde, 1260 x 2750 piksel çözünürlüğü ve 120Hz tazeleme hızını destekleyen AMOLED bir ekran kullanılmıştı. Bunları dikkate alarak yeni modelde de 120Hz yenileme hızının devam etmesi söz konusu.

vivo S60 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonun hangi işlemciden güç alacağı şu an için belli değil. Fakat kaynaklara göre üründe Qualcomm Snapdragon 8s serisi bir işlemci bulunacak. Burada selefinde Snapdragon 8s Gen 3'ün yer aldığını göz önüne aldığımızda yaklaşan akıllı telefonda da Snapdragon 8s Gen 4'ün kullanılması bizleri şaşırtmaz.

Bu donanım halihazırda Nothing Phone (3) ve POCO F7 gibi orta-üst segment akıllı telefonlara güç veriyor. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor ve daha yüksek performans gösteriyor. Oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile'ı 90 FPS ve Call of Duty Mobile'ı ise 120 FPS seviyesinde çalıştırdığını görüyoruz. Yani mobildeki oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Editörün Yorumu

vivo S60’ın ön rezervasyonlarını başlaması tanıtımının çok yakında yapılacağının bir göstergesi diyebilirim. Yani yazıda da belirttiğim üzere bu gelişmeden sonra ürünlerin maksimum 1-2 ay içerisinde ve hatta daha erken bir tarihte tanıtılacağını düşünüyorum. Teknik özelliklerine baktığımda da kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunacaklarını görebiliyorum. Umarım yeni seri ülkemizde de satışa çıkar.