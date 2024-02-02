Oyun Severlerin Beklediği An Geldi: Realme 11 Piyasaya Sürüldü!
Realme 11, uygun fiyatlı ve yüksek performansıyla oyuncuların gözdesi olmayı hedefliyor. İşte detaylar!
Realme'nin uygun fiyatlı ve yüksek performans vaadiyle dikkat çeken realme 11 modeli, MediaTek'in Helio G99 yonga setinden güç alıyor. 4G desteği sunan cihaz, 8 GB RAM'e ek olarak sanal 8 GB RAM ile toplamda 16 GB RAM kapasitesiyle geliyor.
Özellikle oyun ve performansa odaklanan realme 11, popüler oyunlar like PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Mobile Legends için sorunsuz bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Cihazda 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor, bu da büyük boyutlu oyunlar, uygulamalar ve filmleri sorunsuz bir şekilde depolama imkanı sağlıyor.
Günde 4 MB boyutunda 40 fotoğraf çekildiğinde bile uzun bir süre boyunca hafıza sorunu yaşamadan kullanıcıya geniş bir depolama avantajı sunuyor. Telefonun mobil oyunculuk için dikkat çeken bir diğer özelliği, 67W SUPERVOOC yüksek hızlı şarj teknolojisi.
Bu özel teknoloji sayesinde, 5000mAh büyüklüğündeki bataryayı sadece 17 dakikada %1'den %50'ye kadar şarj edebilme avantajı sunuyor. Aynı zamanda 15 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik oyun keyfini yaşayabilme imkanı sağlıyor. Bu sayede kısa bir mola vererek oyuna kaldığınız yerden devam etmek mümkün oluyor.
Telefonun kamerası, lüks saatlerden ilham alınarak oluşturulan bir estetik anlayışıyla tasarlandı. Zarif bir çerçeve ile çevrelenen dairesel formdaki kamera alanı, göz alıcı bir tasarım sunmaktadır. Ana kamera, 108 MP çözünürlüğündeki bir lense sahiptir.
Arka kapağın S şekilli Işık Efekti ile süslenmesi, telefonun şık ve dikkat çekici bir görselliğe sahip olmasını sağlamaktadır. Realme 11, yüksek performans iddiası ve özellikle oyunculara yönelik özellikleriyle dikkat çekmektedir. Telefon, 12.499 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatıyla müşterilere sunulmaktadır. İşte Realme 11 özellikleri:
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Realme, 2024'e hızlı bir giriş yaparak Realme GT5 Pro'yu lansmanını gerçekleştirdi ve şimdi de Realme 12 Pro serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
- İşlemci: Helio G99 Yonga Seti
- RAM: 8GB + 8GB Dynamic RAM
- Ekran: 90Hz Süper AMOLED FHD+ Ekran
- Ekran Koruma: Corning Gorilla Glass 5
- Batarya: 5000mAh
- Hızlı Şarj: 67W SUPERVOOC Charge
- Arka Kamera: 108MP ProLight Kamera, 2MP Porte Kamerası
- Ön Kamera: 16MP
Realme 11, bu özellikleriyle güçlü performans ve gelişmiş özellikler sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.
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