Heyacanla Beklenen Realme Note 50'nin Çıkış Tarihi Açıklandı!

Realme, 2024'e hızlı bir giriş yaparak Realme GT5 Pro'yu lansmanını gerçekleştirdi ve şimdi de Realme 12 Pro serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ancak son bilgilere göre Realme, kullanıcılarla buluşturmadan önce 12 Pro'dan önce Realme Note 50 serisini tanıtacak. Bugün gelen güncel bilgiler, Realme Note 50 serisinin resmi tanıtımının 23 Ocak tarihinde gerçekleşeceğini ortaya koydu.

Realme Note 50'nin teknik özelliklerinin resmi tanıtımdan önce netleşmesini sağladı. Realme Note 50, 6.74 inç boyutundaki IPS LCD ekranıyla öne çıkıyor. Bu ekran, HD+ çözünürlük sunarken 90 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Realme'nin yeni modeli, Unisoc T612 yonga setine sahip olacak. Cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi sunacak. Büyük bir 5000 mAh pil, uzun ömürlü kullanım sağlarken, 10W şarj hızıyla enerjisi hızlı bir şekilde doldurulabilecek.

Cihazın estetiği, üçlü arka kamera düzenini andırmasına rağmen, aslında çift arka kamera ile gelecek. Ana kamera 13 megapiksel ve Realme C51 ile karşılaştırıldığında belirgin bir fark olduğu gözüküyor. Zira Realme C51, 50 megapiksel ana kamera özelliğine de sahipti.

Note 50'nin ana kamerasının yanında 0.8 megapiksel bir sensör yer alıyor. Cihazın ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. İşletim sistemi olarak Android 13 kullanılacak.

65 dolarlık cazip fiyatıyla dikkat çeken telefon, sadece özellikleriyle değil, aynı zamanda uygun maliyetiyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.