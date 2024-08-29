Realme 13 5G ve 13+ 5G Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Çinli telefon üreticileri son dönemde farklı bir strateji izliyor. Bu üreticilerden birisi olan Realme, 13 Pro ve 13 Pro+ modellerinin ardından Realme 13'ün 4G versiyonu ile karşımıza çıkmıştı. Bu kez 5G desteğine sahip olan standart model Realem 13 5G ve Realme 13+ 5G tanıtıldı.

Realme 13+ 5G Özellikleri ve Fiyatı

Realme 13+ 5G, MediaTek'in Dimensity 7300 Energy işlemcisiyle piyasaya sürülen ilk telefon olma özelliğine sahip. 2.5 GHz hızında dört Cortex A78 ve 2 GHz hızında dört Cortex A55 çekirdeğine ev sahipliği yapan bu işlemci, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Grafik gücünü Mali-G615 GPU sağlarken, işlemci içerisinde MediaTek NPU 655'de bulunuyor.

6.67 inç büyüklüğündeki OLED ekran 2000 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel (Sony LYT-600) ana kamera ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Victory Gold, Speed ​​Green ve Dark Purple renk seçeneklerine sahip olan telefonun 5000 mAh'lık bataryası, 80W hızlı şarj desteğine sahip. Android 14 tabanlı Realme UI ile çalışan telefonun fiyatı 8 GB / 128GB sürümü için 275 dolar olarak belirlendi. 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile almak isteyenlerin 320 dolar ödemesi gerekiyor.

Realme 13 5G Özellikleri ve Fiyatı

Realme 13 5G, 8 GB'a kadar RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 256 GB dahili depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. MediaTek Dimensity 6300 SoC işlemciden güç alan telefonun 6.67 inç büyüklüğündeki OLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Arka tarafta 50 Megapiksel OIS'lı ana kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ederken, ön kısımda 16 Megapiksel f/2.5 diyaframa sahip bir kamera yer alıyor. İki büyük Android güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü verilen telefon, 4G modeli ile aynı kasaya sahip. Yani suya ve toza karşı IP64 sertifikası ve daha iyi soğutma için paslanmaz çelik buhar odası bu telefonda da yer alıyor.

5000 mAh bataryaya sahip olan telefon 45W hızlı şarj ile geliyor. Realme 13 5G fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan başlangıç modeli için 215 dolar açıklandı.