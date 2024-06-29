Realme 13 Pro+ Özellikleri Sızdırıldı: İşte Detaylar!

Ocak ayında tanıtımı gerçekleştirilen Realme 12 Pro+ orta segmentin iddialı modellerinden birisi olmaya devam ederken yerini alacak modelin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Realme 13 Pro+ modelinin FCC tarafından onaylanması bazı özellikleri gün yüzüne çıkardı.

Realme 13 Pro+ Özellikleri Gün Yüzüne Çıkıyor

5050 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Realme 13 Pro+ modeli Android 14 işletim sistemi ve ColorOS 14 arayüzü ile kutudan çıkacak. 161,34 x 73,91 x 8,23 mm boyutlarındaki telefonun ağırlığı 187 gram ile 190 gram arasında değişiklik gösteriyor.

Bu ağırlık farkı tahmin edebileceğiniz üzere cihazın birden fazla seçenek ile gelecek olmasından kaynaklanıyor. Bu seçenek cam veya suni deri arka kapak olacak. Realme 12 Pro+ ile kıyaslarsak biraz daha ince ve biraz daha hafif olan telefon batarya tarafında sadece 50 mAh'lık bir artış sunacak.

Batarya kapasitesinde büyük bir artış olmasa da işlemci tarafındaki yenilikler ile pil süresini iyileştirmek gayet mümkün. Realme 13 Pro+ modelinin ne zaman duyurulacağı henüz netleşmiş değil. Ancak sertifikalar ortaya çıkmaya başladığı için birkaç hafta içerisinde tanıtılmasını bekliyoruz.