Uygun Fiyatlı Realme 14 5G'nin Tanıtım Tarihi Açıklandı

Android akıllı telefon pazarının giderek parlayan yıldızlarından Realme, geçen ay ana vatanı Çin'de yeni Neo 7x 5G modelini duyurmuştu. Snapdragon 6 Gen 4 işlemcili bu cihaz, dikkat çekmeyi başardı. Son gelen bilgilere göre Realme 14 5G de dikkat çekecek. Uzun bir süredir merakla beklenen cihazın tanıtım tarihi belli oldu.

Realme 14 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Markanın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Realme 14 5G, 27 Mart'ta Tayland'da tanıtılacak. Bunun dışında başka bir bilgi paylaşılmadı. Bu durumda haliyle cihazın kaç paraya satılacağı merak ediliyor.

Özellik bakımından Realme P3 ile benzer olacak Realme 14 5G'nin 200 dolar civarında bir fiyata sahip olması muhtemel. Buna göre uygun fiyatlı Android kataloğuna dahil olabileceğini söyleyebiliriz.

Realme P3 teknik özellikleri şu şekildeydi;