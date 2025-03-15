Efsane 3310 Gibi, Yere Düşse Yer Kırılır (Dev Batarya ve Şık Tasarımla Realme 14 5G Geliyor!

Dev bataryalı ve 5G destekleyen bir cihaz arıyorsanız Realme'nin sizin için bir önerisi var: Realme 14 5G! Snapdragon 6 Gen 4 işlemci ve 6.000mAh'lik dev pil ile dikkat çeken cihaz, özellikleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Üstelik sadece bataryası da değil, dünyada Snapdragon 6 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olarak da tarihe geçiyor.

Şirketin iddiasına göre bu çip, AnTuTu'da 810.000+ puan alarak orta segmenti sallayacak. Üstelik 6.000mAh'lik pil, gün boyu kullanım vaadiyle geliyor. Sosyal medya, oyun ve video izleme gibi günlük işlerinizi pil yüzdesine gözünüz takılmadan halledebileceksiniz.

Mecha Tasarımıyla Göz Dolduruyor

Bu telefona "canavar" demelerinin bir sebebi var ve bu sadece Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinin büyüsüyle alakalı değil. Söylentilere göre 6.67 inç AMOLED panel ve 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon karşımıza çıkıyor. 120Hz ekran hızı, özellikle oyun performansını ciddi derecede artırıyor. Öte yandan "Mecha Design" denilen bir tasarımla karşımıza çıkan telefon oldukça sert hatlara sahip. Gümüş rengi, düz kenarlar ve sarı vurgulu güç düğmesiyle öne çıkan cihazın arkasında 50MP ana kamera bulunuyor. Çift kamera kurulumu, fotoğraf severler için yeterli gibi görünüyor ama gece çekimlerinde nasıl performans sunduğu henüz test edilmedi.

Günümüz telefonlarından alıştığımız optik parmak okuyucusu telefona entegre edilmiş. Stereo hoparlör de klasında başarılı. Dayanıklılık sertfikalarına bakınca IP68/IP69 terimlerini görüyoruz; su ve toza direnç konusunda da başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Realme 14 5G Çıkış Tarihi

Realme 14 5G'nin, Realme Neo 7x 5G'nin yeniden markalanmış hali olabileceği konuşuluyor. Çıkış tarihi kesinleşmese de bu ay içinde tanıtılması bekleniyor.