Realme'den Çok Ucuz Telefon: 7200 mAh Batarya, 100W Hızlı Şarj ve Dahası

Kısa süre önce Realme Buds Air 7 isimli yapay zeka destekli kablosuz kulaklık modelini tanıtan Realme yeni bir telefon duyurdu. Realme GT7 olarak isimlendirilen telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve çok güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor.

Realme GT7 Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip GT7, OLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nite kadar parlaklık sunuyor. %94,7 ekran gövde oranıyla dikkat çeken telefon 203 gram ağırlığında ve 8,25 mm kalınlığında.

Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Mediatek Dimensity 9400+ bulunuyor. Bu işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM'e sahip GT7 modelinin depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX896 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çöözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

7.200 mAh batarya kapasitesiyle birlikte gelen telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Realme GT7 modelinde IP69 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Realme GT7 Fiyatı