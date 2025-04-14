Orta Segment Karışacak! Devasa Bataryalı Realme 14T Fiyatı Sızdırıldı

Son yıllarda Android pazarındaki payını giderek artıran markalardan Realme, popüler Realme 14 serisini genişletmeye devam ediyor. İlk olarak Mart ayında hakkında ilk bilgiler ortaya çıkan Realme 14T, şimdi fiyat sızıntısıyla gündeme geldi. İşte beklenen Realme 14T fiyatı!

Ortaya Çıkan Realme 14T Fiyatı

Daha önce gelen bilgilere göre cihaz, 120 Hz yenileme hızı ve 2100 nit tepe parlaklık sunan 6.6 inç AMOLED ekranla gelecek. Gücünü MediaTek imzalı Dimensity 6300 işlemcisinden alacak model, 6000 mAh bataryadan güç çekecek ve 45W hızlı şarjdan beslenecek. Buna göre uzun pil ömrü sunacağını söyleyebiliriz.

Arka tarafta 50 MP, ön tarafta ise 16 MP özçekim kamerasına yer verecek telefon, IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, toza ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor. Kısa süre önce sızan bilgilere göre Realme 14T fiyat listesi şu şekilde;

Realme 14T 8 GB RAM + 128 GB: 210 dolar

Realme 14T 8 GB RAM + 256 GB: 220 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.