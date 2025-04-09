Dev Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Realme Narzo 80x Tanıtıldı

Realme Narzo 80 Pro modelinin yanı sıra Narzo 80x isimli telefon da tanıtıldı. Uygun fiyat etiketine sahip olan yeni telefon büyük batarya kapasitesine, yüksek yenileme hızına ve 45W hızlı şarj teknolojisine sahip.

Realme Narzo 80x Özellikleri

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve yaklaşık 392 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefon 165,7 x 76,22 x 7,94 mm boyutlarında.

Yüzde 91,4 ekran gövde oranıyla dikkat çeken chazda 6nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 6400 işlemcisi yer alıyor. ARM G57 MC2 GPU'ya sahip telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Narzo 80x'te yalnızca 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip OmniVision OV50D geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

6.000 mAH batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bluetooth 5.3 teknolojisini içeren telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. IP69 sertifikası sayesinde telefon suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Realme Narzo 80x Fiyatı