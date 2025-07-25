12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz aylarda Realme 14 5G'yi duyuran Realme, kısa süre önce serinin yeni telefonunu tanıttı. Realme 15 5G olarak isimlendirilen bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı, devasa batarya ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme 15 5G Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yüzde 94 ekran gövde oranı sunuyor. 187 gram ağırlığındaki telefon 162,27 x 76,16 x 7,66 mm boyutlarında.

Realme 15 5G gücünü Dimensity 7300+ işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme 15 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX882 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Android 15 tabanl Realme UI 6.0 ile birlikte gelen Realme 15 5G'de IP69 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Realme 15 5G Fiyatı