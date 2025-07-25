Realme'den 7000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon! 12 GB RAM'i Var

Uygun fiyata güçlü donanım sunan Realme 15 5G ve Realme 15 Pro 5G tanıtıldı. Mor, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Realme 15 Pro 5G yüksek yenileme hızı, dev batarya, yüksek şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Realme 15 Pro 5G Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yüzde 94 ekran gövde oranı sunuyor. 187 gram ağırlğındaki telefon 162,26 x 76,15 x 7,69 mm boyutlarında.

Realme 15 Pro 5G gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme 15 Pro 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX896 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen Realme 15 Pro 5G'de IP69 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Realme 15 Pro 5G Fiyatı