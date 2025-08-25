Dünyanın En Büyük Bataryalı Akıllı Telefonu Realme'den Geliyor

Günümüz akıllı telefonlarının kaliteli fotoğraf çekmesi, oyunları yüksek performansta ısınmadan çalıştırması gibi özellikler çok önemli olsa da, bunları gerçekleştirebilmek için akıllı telefonların yüksek performanslı bataryaya sahip olmaları da gerekiyor. Akıllı telefon kullanıcıları artık ömrünü prizin başında geçirmek istemiyor.

Realme, bu soruna çözüm getirecek 15.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip modelini tanıttı. Daha önce 10.000 mAh bataryalı GT Concept Phone ile benzer bir tablo çizen şirket, müjdeyi X hesabından verdi. Söz konusu paylaşım:

realme 1x000mAh

Up to 50 hours of video play on a single charge.

Get comfortable, get immersed.

Free to be "lost in the story." pic.twitter.com/16duFgnQzP — realme Global (@realmeglobal) August 25, 2025

Tek Şarjla 18 Saat Video Çeken Realme Modeli

Şirketin paylaştığı verilere göre telefon, tek şarjla 18 saatten fazla 4K video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 50 saat boyunca kesintisiz bir şekilde video izleme şansı da veriyor. Muhtemelen en çok dikkat çeken yanı ise, 15.000 mAh değerinde devasa bir bataryaya sahip olmasına rağmen tuğla gibi bir görüntüye sahip olmuyor oluşu.

Realme, bu paylaşımın gerçek bir ürüne tekabül edip etmediğine dair bir açıklama yapmadı. Yani ürün, konsept de olabilir gerçek de. Kesin açıklama 27 Ağustos'ta yapılacak. Bu gerçek bir ürün olsa bile muhtemelen küresel pazar için tanıtılacak ve sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak.