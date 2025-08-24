Realme "Yok Artık" Dedirtti: 15 Bin mAh Bataryalı Telefon Geliyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticileri, son dönemde batarya konusuna epey yoğunlaşmış durumda. Öyle ki, Xiaomi ve Oppo gibi devler yeni nesil telefonlarında artık 7000 mAh ve üzeri bataryaları neredeyse standart hale getirirken, Honor ise geçtiğimiz aylarda duyurduğu 8000 mAh bataryalı Honor Power modeliyle bu alanda rekor kırmıştı.

Bu rekabette öne çıkan markalardan biri de Realme. Geçtiğimiz aylarda 10.000 mAh bataryalı bir konsept telefon tanıtan şirket, şimdi bu teknolojiyi bir adım öteye taşıyarak çok daha büyük bir kapasiteye sahip bir cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu.

Realme tarafından kısa bir süre önce paylaşılan bir gönderiye göre, şirket 15 bin mAh bataryalı bir telefon geliştirmeye başladı. Üstelik böylesine yüksek kapasiteli bir pilin, epey ince bir cihaza sığdırılacağı da işaret ediliyor. İşte detaylar!

Realme, 15 Bin mAh Bataryası İle 50 Saat Kesintisiz Video İzleme Vadediyor

Teknoloji devinin paylaştığı gönderide yer alan telefon, tıpkı geçtiğimiz aylarda tanıtılan 10 bin mAh bataryalı konspet cihaz gibi kasasında bataryasının kapasitesine göndermede bulunuyor. Görseli yakından incelediğimizde telefonun arkasında "15000 mAh" ifadesinin yer aldığı görüyoruz. Bu da cihazın 15 bin mAh kapasiteli bir pile sahip olduğu anlamına geliyor.

Dahası Realme, yine bu paylaşımda dev bataryalı telefonun 50 saat kesintisiz video izleme imkanı sunacağını vadediyor. Cihazın 5 haneli bir bataeya kapasitesine sahip olduğu düşünüldüğünde bu iddia pek de şaşırtıcı değil. Asıl ilginç olan bu denli büyük bir pilin günümüzdeki ince akıllı telefonlara nasıl sığdırılabildiği.

Bu yeniliğin arkasında, silikon-karbon malzemeden oluşan yeni pil teknolojisi yatıyor. Bu malzeme, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre daha az yer kaplayarak daha fazla enerji sağlıyor. Realme, bu teknolojiyle geliştirdiği 87 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip 10.000 mAh'lık bataryayı, kalınlığı neredeyse hiç etkilemeden 8.5 mm'lik bir cihaza sığdırmayı başarmıştı.

Görünüşe göre şirketin şimdiki hedefi yine benzer boyutlarda 15 bin mAh kapasiteli bir pil geliştirmek. Ancak hemen heyecanlanmamakta fayda var. Çünkü Realme, bu telefonu da 10.000 mAh'lık Realme GT 7 modeli gibi konsept bir cihaz olarak tanıtacak. Yani bu devasa bataryalı telefonun satışa çıkması için bir süre daha beklememiz gerekecek. Şirket, konuyla ilgili daha fazla detayı 27 Ağustos'ta paylaşacağını duyurdu.

Realme 15000mAh 🔋

50 hours of non-stop streaming #realme pic.twitter.com/ImLa9pjSP5 — Tech Home  (@TechHome100) August 24, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme sahiden 15.000 mAh gibi devasa kapasiteye sahip bir bataryayı günümüz akıllı telefonlarında kullanabilir mi? Yorumlarda buluşalım.