Her Şey Ortada Ama Tanıtılmadı: İşte Realme 15x!

Giriş - orta segment telefon pazarına her gün yeni bir model eklenmeye devam ediyor. Yeni bir telefon çıkmadan birkaç ay önce bol sızıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Realme 15x modeli için de aynısı geçerli ancak ortaya çıkanlara sızıntı demek biraz haksızlık olur.

Henüz tanıtılmamış olmasına rağmen Realme 15x’in tanıtım videoları yayınlandı, inceleme örnekleri insanların elinde ve hatta mağazalarda kullanıcıların deneyebileceği üniteler bile var. Önce Instagram’da paylaşılan resmi tanıtım videosundan başlayalım.

Realme 15x Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonda 7.000 mAh’lik büyük bir pil ve 60 W hızlı şarj desteği olacak. Ayrıca telefona dayanıklılık konusunda “IP69 Pro” derecesi verileceği belirtiliyor. Ancak bu gerçek bir sertifikadan çok pazarlama amaçlı bir ifade. Son olarak, tanıtım videosu önde ve arkada yer alan iki adet 50 MP kamerayı da gözler önüne seriyor.

Bir YouTube videosu, mağazada birinin “Hakkında” ekranına göz attığı anları gösteriyor. Buna göre Realme 15x, Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor ve bu özel modelde 6 GB RAM ile 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Apple’dan esinlenen “sıvı cam” görünümlü yeni bir Realme UI arayüzüyle gelecek olan telefon 6.81 inç büyüklüğünde ekrana sahip Model numarası ise RMX5250. Arka kameranın üç modüle sahip olduğu görülüyor, ancak bunların tamamının gerçekten kamera olup olmadığı henüz belli değil.

Bir başka sızıntıda, dünyanın en zayıf matkabıyla Realme 15x üzerinde dayanıklılık testi yapıldığı da görülüyor. Ne yazık ki tüm bu sızıntılara rağmen, Realme 15x için kesin bir çıkış tarihi hâlâ yok; yalnızca “çok yakında” ifadesi geçiyor. Ancak bu kadar çok ünitenin şimdiden ortalıkta dolaşması, lansmanın an meselesi olduğunu gösteriyor.