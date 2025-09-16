Realme'den 120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon! 8 GB RAM ve Dahası

Realme 15 Lite 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Realme'nin yeni telefonu uygun fiyata iddialı özellikler sunacak. Merakla beklenmeye başlanan telefon 120Hz yenileme hızı, 8 GB RAM ve 80W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 15 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 15 Lite 5G, OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunacak. 161,7 x 74,7 x 7,6 mm boyutlarındaki telefon ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

Telefon gücünü Dimensity 7300 Energy işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme P3 Lite'ta ise MediaTek Dimensity 6300 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB LPDDR4x RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Realme 15 Lite 5G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojsii yer alacak.

Realme'nin bütçe dostu telefonunun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli Sony LYT-600 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

185 gram ağırlığındaki telefonda IP65 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Altın, yeşil ve mor olmak üzere üç fakrlı seçenek sunacak telefonda ayrıca çift hoparlör yer alacak. Peki, Realme 15 Lite 5G'nin fiyatı ne kadar olacak?

Realme 15 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15 Lite 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 17.999 rupi (8.439 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 19.999 rupi (9.376 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.