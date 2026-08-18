Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonunda Son Düzlük: İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung'dan giriş segment için yeni hamleler gelmek üzere. Güney Koreli marka bu kapsamda uzunca bir süredir Galaxy A08 isimli model üzerinde mesai harcıyor. Uygun fiyat etiketiyle satışa çıkması beklenen akıllı telefon son olarak çok önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A08 4G Hangi Platformda Göründü?

Galaxy A08 kısa süre önce SM-A085F model numarasıyla Google Play Console'da göründü. Bu gelişme akıllı telefonun hem tasarımını hem de bazı önemli teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. Hatırlanacağı üzere cihaz daha önce aynı model numarasıyla Google Play desteklenen cihazlar listesinde görünmüştü.

Galaxy A08 4G Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy A08'in tasarımına baktığımızda selefine benzer bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Bu kapsamda akıllı telefonun arka panelinde dikey çift kamera modülü bizleri karşılıyor. Ön taraftaysa damla çentik tasarımına sahip bir ekranın yer aldığını söylemek mümkün. Kısacası yeni model tasarımsal açıdan bir önceki nesle benzerlik gösterecek.

Galaxy A08 4G İşlemci ve RAM Özellikleri Neler Olacak?

Google Play Console'da görünen Galaxy A08, MediaTek'in giriş segment için geliştirdiği Helio G99 işlemcisinden güç alacak. Halihazırda Redmi Note 14S gibi ürünlerde de karşımıza çıkan donanım 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 7 nm veya daha eski yongalardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalıştığı anlamına geliyor.

Oyun performansında da kullanıcıları çok fazla üzmüyor. Zira yapılan testlere göre Mobile Legends Bang Bang gibi yapımları 60 FPS seviyesinde çalıştırdığını söyleyebiliriz. Oyunlarda minimum akıcılığın 30 FPS olduğunu düşünürsek bu sonuçlar fazlasıyla yeterli. Bunun dışında 8 GB RAM'le geleceğini ekleyelim.

Galaxy A08 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A08'in tanıtım tarihini henüz bilmiyoruz. Ancak bir önceki nesil olan Galaxy A07 4G geçen yılın ağustos ayında tanıtılmıştı. Muhtemelen yeni model de bu ay içerisinde veya en geç eylül ayında kullanıcılara sunulabilir. Tabii yine de markanın resmi açıklamasını beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Galaxy A08 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un ülkemizde çok sayıda telefonu satılıyor. Bunların arasında Galaxy A07 4G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A17 5G gibi giriş-orta sınıf modellerin de olduğunu belirtelim. Bu doğrultuda Galaxy A08'in de tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Galaxy A08 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A07 4G ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 9.599 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy A08 4G daha güçlü özelliklere sahip olacağından muhtemelen 10.000 TL gibi bir başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Daha önce Samsung’un giriş segment akıllı telefonlarını kullandım ve gerçekten memnun kaldığımı söyleyebilirim. Buradaki asıl detay beklentilerinizi yüksek tutmamanız. 10.000 TL’lik bir cihazdan doğal olarak çok üst düzey bir performans bekleyemezsiniz. Ancak “Günlük işlerimi halledeyim, arada da oyun oynayayım.” diyorsanız bu segmentteki cihazlar sizi gerçekten üzmez.