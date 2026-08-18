PlayStation 6 Çıkış Tarihi Belli Mi? İşte Açıklama

Sony firmasının PlayStation 6 üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek diyebiliriz. Uzunca bir zamana yayılan söylentiler ile donanım özellikleri ve hem geleneksel ve hem de taşınabilir olmak iki farklı model kapsamında yeni nesil konsol hakkında birtakım henüz teyit edilmemiş bilgiler öğrenmiştik. Ne var ki çıkış dönemi konusu bir hayli karışık diyebiliriz.

Şimdiye kadar kesin bir tarih veya yıl bilgisi verilmiş değildi. Nedeni ise dünya genelindeki bellek ve depolama alanı odaklı kriz diyebiliriz. Bu kriz anakartlara da sıçmış iken, önümüzdeki yıl çok daha kötüleşeceği söyleniyordu. Peki son yapılan açıklamalar bu durumun değiştiğini gösteriyor mu? Bunun cevabı, ne yazık ki olumlu değil.

Sony, PlayStation 6 Çıkış Tarihi Hakkında Ne Diyor?

Yakın bir zaman önce Wall Street Journal'ın Sony Üst Yöneticisi Hiroki Totoki ile yaptığı röportaj ise bu konuya ucundan kıyısından dokunuyor diyebiliriz. Her ne kadar röportaj Japon teknoloji devinin taşınabilir disk çalar ile kaset çalar ve televizyonlar üretiminden filmlere, müziklere ve oyunlara olan odağını artırmasına geçiş üzerine iken PlayStation 6 konsoluna da temas ediliyor.

Devam eden bileşen kıtlığı ve ticaret savaşları dolayısı ile içinde bulunduğumuz çağın zorluklarına değinen Totoki, mevcut durumun önemini göz önünde bulundurarak, bazı önlemler almaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde ayakta kalabilmelerinin mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.

Sony Üst Yöneticisi, bazı analistlerin yeni nesil PlayStation konsolunun 2027 yılında çıkmasını beklemelerine ilişkin olarak da henüz kesin bir tarih belirlemediklerini ifade etti. Bu noktada geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, PlayStation 6 çıkış tarihine ilişkin son söylem Mayıs ayında yapılmış ve kesin bir karara varılmadığını söylemişti. Diğer bir deyişle, Wall Street Journal'ın röportajı ile aradan geçen üç aylık süre zarfında herhangi bir aşamanın kaydedilmediğini ortaya çıkmış oldu.

Totoki, yeni nesil PlayStation için herhangi bir fiyat veya tarih belirlemediklerini ve mevcut durumu gerçekten gözlemlemek ve takip etmek istediklerini ifade etmişti. 2027 yılında bellek fiyatlarının çok yüksek olmasının beklendiğini ve bu varsayım altında ne yapacaklarını dikkatlice düşünmeleri gerektiğini de sözlerine eklemişti.

Editörün Yorumu

Bence en dikkat çekici nokta, PS6 için 2027 beklentisinin hâlâ resmî bir temele dayanmaması. Bellek maliyetlerindeki belirsizlik de düşünüldüğünde Japon teknoloji devinin acele etmeyip, şartları gözlemlemesi oldukça mantıklı görünüyor. Diğer bir deyişle, PS6 için yakın zamanda net bir çıkış tarihi beklemek pek gerçekçi değil diye düşünüyorum.