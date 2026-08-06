Realme'nin 144Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! Tarih Açıklandı

Realme 16x 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Realme 16x 5G'nin tanıtım tarihi ve bazı özellikleri belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in orta sınıf bir işlemcisi bulunacak.

Realme 16x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16x 5G, 12 Ağustos 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Realme logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Bu arada telefon kahverengi ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak.

Realme 16x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 16x 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herahngi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C63, Realme C61 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 16x 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme 16x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15x için 178 dolar (8.471 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16x 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 185 dolar (8.804 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 17 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Realme 16x 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Realme 16x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme 16x 5G, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı ve 1.200 nit parlaklık sunacak. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. 1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme 15x 5G'de 6,81 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1.200 nit parlaklık mevcut.

Realme 16x 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonu gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, son yılların en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Söz konusu işlemci Realme 15x 5G, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti.

Realme 16x 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Realme 15x 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Realme 16x 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yneileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.