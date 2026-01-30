200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekrana Sahip

Realme 16 Pro 5G tanıtıldı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

Realme 16 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Dokunma Örnekleme Hızı: 240Hz

240Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Max

MediaTek Dimensity 7300 Max RAM: 12 GB LPDDR4X

12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Boyut: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm

162,6 x 77,6 x 7,75 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 16 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 450 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 162,6 x 77,6 x 7,75 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında olan telefon NFC teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7300 Max işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle gelişitirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan Realme 16 5G'de sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Turbo işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen akıllı telefonda 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefon, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Realme 16 Pro 5G ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Bütçe dostu telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalara sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Realme 16 Pro 5G Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 16 Pro 5G için 14.490.000 Vietnam Dongu (24.333 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefon, koyu mavi ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Vietnam'da satışa sunulan akıllı telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil.