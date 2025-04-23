Bu Sadece Kulaklık Değil! Uygun Fiyatlı Realme Buds Air 7 Pro Tanıtıldı

Android akıllı telefonlarıyla bilinen Realme, yeni Buds Air 7 Pro adlı kablosuz kulaklığını tanıttı. Ana vatanı Çin'de duyuru gerçekleştiren şirket, modeli geçen sene çıkan Buds Air 6 Pro'nun halefi olarak karşımıza çıkardı. İşte Realme Buds Air 7 Pro özellikleri ve fiyatı!

Realme Buds Air 7 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Realme, Buds Air 7 Pro ile ses teknolojilerinde çıtayı yükseltiyor. 11 mm’lik bas sürücüsüyle birlikte 6 mm mikro planarlı tiz sürücüsünü bir araya getiren çift sürücülü yapısıyla kulaklık, 20Hz ila 40kHz frekans aralığında yüksek doğrulukta ses üretimi sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ses deneyimi için Hi-Res Audio ve LHDC 5.0 desteğiyle gelen cihaz, 192kHz örnekleme hızında ve 1000kbps bit oranında müzik çalabiliyor.

Realme Link uygulamasıyla kullanıcılar, EQ ayarlarını özelleştirebiliyor ve 3D uzamsal sesi aktif hale getirebiliyor. En dikkat çekici özelliklerden biri ise kulaklığın çevreye duyarlı Adaptif Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi. Bu sistem, 53dB seviyesine kadar gürültüyü filtreleyebiliyor ve kullanıcının bulunduğu ortama göre kendini otomatik olarak ayarlıyor.

Yapay zeka entegrasyonu ise cihazı rakiplerinden ayıran en büyük özellik. Realme Link uygulaması üzerinden tam 32 dilde anlık çeviri yapılabiliyor. Bu da Buds Air 7 Pro’yu yalnızca bir ses aygıtı değil, aynı zamanda bir iletişim aracı haline getiriyor.

Pil ömrü açısından da oldukça iddialı olan kulaklık, ANC kapalıyken 48 saate kadar, açıkken ise 26 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Sadece 10 dakikalık şarjla 1 saatlik kullanım imkânı sağlayan hızlı şarj özelliği ise kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına hızla yanıt veriyor.

Realme Buds Air 7 Pro’nun Çin’de açıklanan fiyatı 449 yuan (yaklaşık 61 dolar) olarak belirlendi. Global pazardaki çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmış değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme Buds Air 7 Pro özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.