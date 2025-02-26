Realme Buds Air 7 Tanıtıldı! Uzun Pil Ömrü Sunan Bütçe Dostu Kulaklık

Realme, Neo 7 SE ve Neo 7x isimli akıllı telefonların yanı sıra kablosuz kulaklık modeli Buds Air 7'yi de tanıttı. Yapılan tanıtımla beraber kulaklığın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu bir kulaklık olan Buds Air 7 uzun pil ömrü ve birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme Buds Air 7 Özellikleri

12,4 mm titanyum sürücülere sahip kulaklıkta yüksek çözünürlüklü ses deneyimine olanak tanıyan LHDC 5.0 desteği bulunuyor. Buds Air 7 modeli Yüksek, orta ve düşük aralıklar için ayarlanabilir frekans kontrolleri sunuyor.

Bu ayarlar, HRTF algoritmaları tarafından desteklenen 3D Mekansal Ses ile beraber Realme Link uygulaması aracılığıyla destekleniyor. Bluetooth 5.4 teknolojisini destekleyen kulaklıkta Dual Device Connect 2.0 özelliğimevcut. Bu özellik sayesinde iki cihaz arasında sorunsuz geçiş yapılabiliyor.

Kulaklıkta gürültü engelleme özelliğinin mevcut. Ayrıca yapay zeka destekli gürültü azaltma özellikli altı mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar, telefon görüşmesi esnasında ortamdaki gürültüyü azaltıyor. Böylece sorunsuz görüşmeler yapılabilmesini sağlıyor.

45ms düşük gecikme moduyla beraber gelen kulaklıkta IP55 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, kulaklığın suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Kulaklık tek şarj ile 13 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 52 saate kadar çıkıyor. Gürültü engelleme açıkken kulaklık 7,5 saate kadar, şarj kutusuyla beraber 30 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Realme Buds Air 7 Fiyatı

Realme Buds Air 7 modeli için 299 Çin yuanı (yaklaşık 41 dolar) fiyat etiketi belirlendi. Kulaklığın altın, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.