Neredeyse Bedava! Realme Buds T200 Tanıtıldı

Son yıllarda akıllı telefon pazarında attığı adımlarla dikkat çekmeyi başaran Realme, kulaklık pazarını da unutmuyor. Bu alandaki varlığını artırmaya çalışan şirket, son olarak Buds T200 adlı kablosuz kulaklık modelini duyurdu. İşte Realme Buds T200 özellikleri ve fiyatı!

Realme Buds T200 Özellikleri ve Fiyatı

Realme Buds T200, 12.4 mm dinamik sürücüleriyle zengin ve güçlü bir ses deneyimi sunarken, Bluetooth 5.4 teknolojisiyle de kesintisiz bağlantı sağlıyor. Ayrıca 32dB aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sayesinde arka planda rahatsız edici rüzgar veya ortam seslerini başarıyla bastırıyor. Bu noktada görüşme sırasında karşı tarafa temiz bir ses gitmesi için mikrofonlarda yapay zeka destekli gürültü önleyici özellik bulunduğunu da belirtelim. Özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda hayat kurtaran bu teknolojiler, deneyimi bir üst seviyeye çıkarıyor.

Şarj kutusuyla birlikte tam 50 saate kadar kullanım süresi sunan Realme Buds T200, hızlı şarj desteğiyle de öne çıkıyor. Sadece 10 dakikalık şarjla saatlerce müzik dinleyebilmek mümkün. Üstelik bu kulaklık, müzik tutkunlarının yanı sıra mobil oyuncuları da unutmuyor. Öyle ki 45ms ultra düşük gecikme modu sayesinde oyunlarda ses ve görüntü senkronu neredeyse kusursuz.

Realme Buds T200 fiyatıysa Çin’de 129 yuan (yaklaşık 18 dolar) olarak açıklandı. Henüz global çıkış tarihi netleşmedi ama yakın zamanda diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor. Model, uygun fiyatıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme Buds T200 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.