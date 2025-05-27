Realme'den Uygun Fiyatlı Telefon! 32 MP Ön Kamera ve Dev Bataryaya Sahip

Kısa süre önce Realme GT 7 ve GT 7T isimli telefonlar tanıtıldı. Çok büyük batarya kapasitesine sahip GT 7T modeli 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon güçlü işlemcisiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Realme GT 7T Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme GT 7T, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120HZ yenileme hızı sunuyor. Yüzde 94,7 ekran gövde oranına sahip telefon 162,42 x 75,97 x 8,25 mm boyutlarında.

202 gram ağırlığındaki telefonda MediaTek Dimensity 8400-Max bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX896 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Arka kameralar 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

GT 7T modelinin ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip Sony IMX615 kamera mevcut. Ön kamera 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Peki, Realme GT 7T fiyatı ne kadar?

Realme GT 7T Fiyatı