Bütçe Dostu Realme C53 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Realme C53 modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, şık bir görünüme Realme C53 Mini Kapsül ve hızlı şarj özellikleri ile öne çıkıyor. Peki, Realme marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor?

Realme C53 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı : 180Hz

: 180Hz Ekran Gövde Oranı : %90,3

: %90,3 İşlemci : Unisoc Tiger T612

: Unisoc Tiger T612 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek RAM : 4GB LPDDR4X

: 4GB LPDDR4X Depolama : 128 GB

: 128 GB Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 13 tabanlı realme UI T

: Android 13 tabanlı realme UI T Ağırlık : Yaklaşık 182 gram

: Yaklaşık 182 gram Kalınlık: Yaklaşık 7,49 mm

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C53, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 33W Supervooc hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefonun 31 dakikada %50'ye kadar şarj dolumu yapabildiği belirtiliyor.

4 GB fiziksel RAM'in yanında 4 GB'a kadar dinamik RAM sunan cihazda 128 GB depolama alanı mevcut. 2 nano SIM kart ve 1 MicroSD kart destekleyen C53, 2 TB'a kadar depolama genişletmesi sağlıyor.

Mini Kapsül özelliği sayesinde veri kullanımı ve adım istatistikleri gibi bilgilere kolayca erişilebiliyor. Peki, yaklaşık 182 gram ağırlığındaki telefon ne kadar fiyat etiketiyle satılıyor?

Realme C53 Fiyatı

Şık bir görünüme sahip olan Realme C53 modeli 6 bin 249 TL civarında fiyata satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

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