Realme GT 6T Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme özellikle oyuncuları ve telefonunu içerik tüketmek amacıyla kullananları hedef alan yeni modeli: Realme GT 6T ile karşımıza çıktı. Zarif bir tasarım diline sahip olan telefon güçlü işlemcisi ve yüksek hızlı şarj yeteneği ile birçok kullanıcının ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde.

Realme GT 6T Özellikleri

GT 6T'nin 6.78 inç büyüklüğündeki OLED ekranı, HDR içeriklerde 6000 nit parlaklığa ulaşabilirken 2780 x 1264 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel OIS'li Sony IMX 882 ana kamera ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Sony IMX882, iQOO Z9 başta olmak üzere birçok üst - orta seviye telefonda kullanılan bir kamera sensörü. Cihazın ön tarafında ise 32 Megapiksel bir kamera bulunuyor.

Performans konusunda soru işaretlerini ortadan kaldıran telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden alıyor. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli işlemci 2.8 GHz'e kadar çıkabiliyor ve Adreno 732 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

Sıvı Gümüş ve Jilet Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan telefon, 8,6 mm kalınlığında ve 191 gram ağırlığında. 5500 mAh bataryalı telefonun rakiplerine kıyasla en büyük avantajı, 120W gibi oldukça yüksek bir hızlı şarj desteği sunması.

Android 14'ü temel alan Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefon, 3 yıl boyunca işletim sistemi ve 4 yıl boyunca güvenlik / yazılım güncellemesi sözü ile geliyor. Şu anda sadece Hindistan'da satışa sunulan telefonun diğer ülkeler için durumu belirsiz.

Realme GT 6T Fiyatı Ne Kadar?

8GB RAM + 128GB Depolama (~372$)

8GB RAM + 256GB Depolama (~396$)

12GB RAM + 256GB Depolama: (~432$)

12GB RAM + 512GB Depolama: (~480$)