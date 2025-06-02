Bu Fiyata Bu Özellikler Halis mi? Bütçe Dostu Realme C71 Tanıtıldı!

Realme, uygun fiyatlı telefonlara yer verdiği C serisine yeni bir model daha ekledi. Kısa süre önce C73'ü duyuran şirket, şimdi ise C71 ile karşımıza çıktı. Bütçe dostu fiyatıyla satışa sunulan cihaz, dikkat çekmeyi başardı. İşte Realme C71 teknik özellikleri ve fiyatı!

Realme C71 Özellikleri ve Fiyatı

Realme C71, 6.67 inç boyutunda ve 1604 x 720 çözünürlüğünde LCD ekranla geliyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 725 nit tepe parlaklığı sunuyor. Gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alan cihazda 4 GB / 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Ön tarafında 5 MP çözünürlüğe sahip özçekim kamerası yer alıyorken, arka kasadaysa yapay zeka destekli 50 MP ana kamera bulunuyor. Öte yandan 45W SuperVOOC kablolu şarjı destekleyen 6.300 mAh’lik bir bataryadan güç çeken telefon 4G, GPS, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı sunuyor. Ayrıca Android 15 tabanlı Realme UI üzerinde çalışıyor. Modelin boyutları ise 165.8 x 75.9 x 7.79 mm iken, ağırlığı 196 gram.

Realme C71 başlangıç fiyatı 153 dolar olarak belirlendi. Vietnam'da piyasaya sürülen akıllı telefon, yakında diğer ülkelerde de satışa çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme C71 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.