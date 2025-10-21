realme'den 16 GB RAM'li Ucuz Telefon! 7000 mAh Bataryası Var

realme'nin çok güçlü akıllı telefonu tanıtıldı. Bu tanıtımla birlikte realme GT 8 olarak adlandırılan telefonun özellikleri ve fiyatı da netlik kazandı. Cihaz, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi ile birlikte geliyor. Ayrıca telefonu uzun bir süre boyunca hiç şarj etmeden kullanmanızı sağlayacak dev bir bataryası bulunuyor.

realme GT 8 Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,79 inç

6,79 inç Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3136 piksel

1440 x 3136 piksel Anlık dokunma örnekleme hızı: 3200Hz

3200Hz Maksimum parlaklık: 7000 nit

7000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X

12 GB, 16 GB LPDDR5X Depolama seçenekleri : 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0

: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 İşletim sistemi : Android 16 tabanlı realme UI 7.0

: Android 16 tabanlı realme UI 7.0 Ön kamera: 16 MP (f/2.4)

16 MP (f/2.4) Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP (f/2.2) ultra geniş açı, 50 MP (f/2.8) periskop telefoto

50 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP (f/2.2) ultra geniş açı, 50 MP (f/2.8) periskop telefoto Batarya kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı şarj desteği: 100W kablolu

100W kablolu Bağlantı / Diğer: Çift SIM, USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Çift SIM, USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

realme GT 8, 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3136 piksel çözünürlük ve 7000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Öte yandan 3200Hz anlık dokunma örnekleme hızı bulunuyor. Bu özellik sayesinde ekrana dokunuşlarınız çok daha hızlı bir şekilde algılanabiliyor. Reflekslerin ön planda olduğu işlemler gerçekleştirirken oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. realme GT 7'de ise Dimensity 9400e işlemcisi tercih edilmişti.

Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı UFS 4.0 seçeneği mevcut. Android 16 tabanlı realme UI 7.0 ile birlikte gelen cihazda çift SIM, USB Type-C, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği desteği bulunduğunu da belirtelim.

Telefon, 7000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Böylelikle cihazı yüksek batarya kapasitesine rağmen çok kısa süre içinde şarj etmek mümkün hâle geliyor. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, belirli bir dereceye kadar su ve toza karşı dayanıklılığa sahip.

realme GT 8'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

realme GT 8 Fiyatı