Realme GT 6 Özellikleri Tanıtım Öncesi Belli Oldu!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Realme'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı GT 6 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili ilk gelen bilgiler amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağını gösterirken, son raporlar ise lansman öncesi bilinmeyen diğer detayları ortaya koyuyor.

Peki uzunca süredir iddialarla gündemi meşgul eden Realme GT 6 modeli kullanıcılara performans gibi konularda neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Realme GT 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Realme, kısa bir süre önce GT 6'nın Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağını duyurdu. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 735 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon işlemcisinin getirdiği performans dinamiklerini dünyanın en büyük çift VC soğutma sistemiyle koruyacak. Bu sayede oyunlarda ısınma gibi can sıkan problemler minimuma indirilirken, daha stabil bir kullanıcı deneyiminin de önü açılacak.

Şirketin açıklamasına göre Realme GT 6 AnTuTu testlerinden 1,65 milyonun üzerinde puan almayı başardı. Bunun dışında 5.500 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini belirtelim. İlgili batarya yalnızca 10 dakikada yüzde 50 ve 28 dakikada yüzde 100 tam şarj yapabilen 120W kablolu şarj hızını destekliyor.

Modelin 20 Haziran'da kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!