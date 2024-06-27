Fiyat Performans Canavarı: Realme GT 6 Tasarımı Ortaya Çıktı!

Realme GT 6'nın Çin versiyonu, Temmuz ayında resmi olarak tanıtılacak. Realme, Çin'de piyasaya sürülecek olan bu yeni modelin tasarımını gösteren bir görüntüyü Çin mikroblog platformunda paylaştı. Telefon, dar çerçeveli düz bir ekranla ve merkezi konumlandırılmış delikli ön kamera kesimiyle dikkat çekiyor.

Realme GT 6'nın Sunduğu Özellikler ve Performans Detayları Neler?

Realme GT 6, Hindistan ve bazı global pazarlarda zaten mevcut olan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle geliyor. Ancak Çin versiyonu için farklı özellikler ve tasarım bekleniyor. Realme, Weibo'da paylaştığı görsellerle telefonun ön ve arka tasarımını sergiliyor. Beyaz renkteki telefon, biyo-bazlı malzemelerden yapılmış.

Telefonun sağ tarafında ses ve güç düğmeleri bulunuyor. Çin versiyonunun metal bir çerçeve ve cam arka panelle geleceği, 50 MP ana sensöre sahip olacağı ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirileceği söyleniyor.

Realme GT 6 şu anda Hindistan'da farklı RAM ve depolama seçenekleriyle sunuluyor ve fiyatı 479 dolardan başlıyor. Telefonun en önemli özellikleri arasında 6,78 inç 8T LTPO AMOLED ekran (6.000 nit parlaklıkla), maksimum 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, telefonun arkasında 50 megapiksel Sony LYT-808 sensörle desteklenen üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Bunun yanı sıra, OIS desteğiyle birlikte 50 megapiksel Samsung JN5 telefoto sensör ve 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Realme GT 6, 120W hızlı şarj desteği ve 5.500mAh batarya kapasitesiyle güçlendirilmiş durumda.

Çin'de resmi olarak duyurulacak olan Realme GT 6'nın, markanın yeni tasarım anlayışını ve teknolojiye getirdiği yenilikleri merakla bekleniyor.