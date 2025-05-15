Bu Telefonlar Prizin Yerini Unutturacak! Realme GT 7 / 7T Özellikleri ve Fiyatları Sızdırıldı!

Akıllı telefon dünyası, güçlü özelliklere sahip iki iddialı modelin çıkışına hazırlanıyor. Bu modeller Realme GT 7 ve GT 7T. Telefonlarına özellikleri kısa süre önce sızdırıldı. Lansman tarihine günler kala ortaya çıkan bilgiler, mobil cihazlar dünyasını heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar!

Realme GT 7 ve GT 7T Özellikleri Sızdırıldı

Realme, GT 7 ve GT 7T modellerini 27 Mayıs’ta küresel olarak tanıtacak. Neyse ki resmi lansmandan önce cihazlara ait hemen her detay gözler önüne serildi. Serinin en güçlü modeli GT 7, MediaTek’in yeni Dimensity 9400e işlemcisinden güç alacak. Çin’de satışa çıkacak versiyonsa kalbinde Dimensity 9400+'a yer verecek.

Cihazın ön yüzünde 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPS AMOLED bir ekran bulunacak. Maksimum 6.000 nit parlaklık sunabilecek bu ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunacak.

Telefonun batarya kapasitesi ise 7.000 mAh gibi bir hayli yüksek olacakken, 120W hızlı şarjla beslenecek. Tabii bu yüksek şarj hızıyla 0’dan yüzde 100’e yaklaşık 40 dakikada şarj olabilecek.

Kamera tarafında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 50 MP Samsung JN5 sensörlü telefoto lens (2x optik yakınlaştırma) ve 8 MP ultra geniş açı kamera bulunacak. Ön tarafında ise 32 MP çözünürlükte özçekim kamerası yer alacak.

12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla sunulacak olan GT 7, Avrupa’da 799 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Serinin bir diğer modeli GT 7T ise yine 1.5K LTPS AMOLED ekranla gelecek. Fakat boyut aynı değil, 6.8 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz gücünü Dimensity 8400 Max'tan alacakken, batarya kapasitesi yine 7.000 mAh kapasitede, şarj hızı da 120W olacak. Bu değerler aynı olmasına rağmen tam şarj süresi 42 dakika olarak belirtilmişti. 2 dakikalık farkın neyden kaynaklandığı ise bilinmiyor.

GT 7T’nin arka kasasındaysa Sony IMX896 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve ön tarafta 32 MP özçekim kamerası mevcut olacak.

Öte yandan her iki model de Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile kutudan çıkacak. Mavi veya siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak GT 7T’nin fiyatı ise 699 euro olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme GT 7 serisinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.