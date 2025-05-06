Realme Powerbank Yaparken Uyuyakalmış: Böyle Telefon mu Olur?

Realme batarya işini resmen abarttı ve henüz piyasaya çıkıp çıkmayacağı belirsiz olan bir modelin konseptini paylaştı. Paylaştığı görselde telefonun arka kapağında devasa bir "10,000mAh" ibaresi yer alıyor.

Hemen altında "Power That Never Stops" yani "Asla Bitmeyen Güç" yazıyor. Gerçekten de telefonun öne çıkan özelliği bu dev batarya.

Üstelik tasarım tarafında da şaşırtıcı bir incelik söz konusu. Sadece 8.5 mm kalınlığında olan bu konsept cihaz, 200 gramın biraz üzerinde bir ağırlığa sahip — ki o kadar büyük bir batarya için bu kadar ince kasa kullanılmış olması ilginç ve bir o kadar da kuvvetli bir detay.

"Mini Elmas Mimarisi" ile İncecik Kasa

Bataryanın bu kadar büyük olmasına rağmen gövdenin kalınlaşmaması ise tamamen yeni bir iç mimari sayesinde mümkün olmuş. Realme, bu yeni düzene "Mini Diamond Architecture" adını vermiş ve bu tasarım sayesinde sadece 23.4 mm genişliğinde dünyanın en dar Android anakartını üretmiş. Bu teknoloji için dünya çapında 60'tan fazla patent alınmış durumda.

Tasarıma geri dönecek olursak arka kapağın yarı saydam tasarımı, cihazın iç yapısını ortaya çıkarıyor. Cihazda çift kamera kurulumu dikkat çekiyor fakat detaylı kamera özellikleri henüz açıklanmış değil.

Kullanılan batarya teknolojisi de oldukça iddialı. Ultra yüksek silikon içeriğine sahip anotlu bir pil kullanılmış ve %10'luk silikon oranıyla sektördeki en yüksek seviyeye ulaşılmış. Bu da enerji yoğunluğunu 887Wh/L'ye çıkararak büyük bataryanın ince bir gövdede taşınmasını sağlamış.

10.000 mAh Telefon Satışa Çıkacak Mı?

Realme'nin bu telefonu muhtemelen satışa sunulmayacak ama GT 7 serisiyle birlikte yapılacak global lansmanda sahneye çıkacak. Peki satılmayacak bir telefonun konseptini neden yapmışlar? Bu aslında şirketin yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirme çabaları olduğunu söyleme şekli.

Özellikle batarya kapasitesi konusunda sınırları zorlayan bu tür denemeler, yakın gelecekte piyasaya çıkacak modellerde neler görebileceğimizi gösteriyor. Şimdi gözler GT 7 lansmanında. Bakalım konseptten gerçeğe neler taşınacak.