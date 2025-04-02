Merakla beklenen Realme GT 7'nin İşlemcisi Netleşti!

Son dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle iyi bir ivme yakalayan Realme, şu sıralar yeni amiral gemisi Realme GT 7'nin hazırlıklarını sürdürüyor. Haliyle merakla beklenen yeni telefon ile ilgili pek çok iddia ve sızıntı da teknoloji gündemini meşgul etmekte. Cihaz hakkında ortaya çok son bilgi ise epey merak edilen işlemcisiyle alakalı.

Şirket yöneticileri, merakla beklenen yeni cihaz ile ilgili yaptıkları son açıklamada nisan ayında tanıtılacak Realme GT 7'nin hangi yonga setinden güç alacağını duyurdu.

Realme GT 7, MediaTek Dimensity 9400 Plus İle Geliyor!

Realme cephesi, heyecanla beklenen Realme GT 7’nin, MediaTek'inyeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400 Plus'tan güç alacağını duyurdu. Şirket yöneticileri, yakında piyasaya sürülecek olan OPPO X8s serisi ve vivo X200s modellerinin de aynı işlemciyi kullanacağının kesinleşmesinin ardından GT 7'nin de Dimensity 9400 Plus yongasını kullanacak ilk modellerden olacağını ilan etti.

İşlemci tarafının yanı sıra geçtiğimiz günlerde cihazın pil ve şarj hızı alanındaki özellikleri de gün yüzüne çıktı. Sızıntılara göre Realme GT 7, 7000 mAh gibi devasa bir batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, mevcut bataryasını 100W şarj hızıyla destekleyecek. Eğer GT 7 sahiden de bu özelliklerle piyasaya çıkarsa, pil performansı açısından sektörde büyük ses getirmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz yeni Realme GT 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...