Realme GT 7T Performans Testinde! İşte Ortaya Çıkan Özellikler

Son birkaç yılda attığı adımlar ile Android akıllı telefon pazarının en büyük üreticilerinden biri haline gelen Realme, yakında yeni GT 7T modelini tanıtmaya hazırlanyor. Cihaz 23 Nisan'da markanın ana vatanı Çin'de tanıtılacak. Kısa süre önce ise Hindistan varyantı Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.

Realme GT 7T Geekbench Raporu

Realme GT 7T ile ilgili ilk bilgiler Şubat ayında gelmeye başladı. Buna göre geçen sene piyasaya sürülen GT 6T'nin halefi olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Geekbench raporuna göre model, tekli ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 1132 ve 5668 skor elde etti. 8 GB RAM ile geleceği görülen cihazın MediaTek'in Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alacağı söyleniyor. GPU tarafında ise Mali-G720 MC7'yi göreceğiz.

Çin'de satışta olan Realme GT 7'nin yeniden isimlendirilmişi şekilde küresel pazarda satışa çıkacak GT 7T için fiyat ile ilgili bir bilgi mevcut değil. Fakat geçen sene çıkan GT 6T, 360 dolardan satışa sunulmuşdu. Halef modelin de benzer bir fiyata sahip olması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme GT 7T'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.