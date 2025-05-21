24 GB RAM'e Sahip Aşırı Güçlü Telefonun AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı

Tanıtılmaya hazırlanan Red Magic 10S Pro+ isimli akıllı telefon modeline dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Çok güçlü bir işlemciye ve yüksek RAM kapasitesine sahip Red Magic telefon AnTuTu puanı ile şaşırttı.

Red Magic 10S Pro+ AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

Red Magic 10S Pro+ modeli AnTuTu'da toplamda 3 milyon 157 bin 833 puana ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. NX789S_V2A model numarasına sahip telefon CPU testinde 751 bin 409 puan, GPU testinde 1 milyon 284 bin 404 puan aldı.

Telefon MEM testinde 591 bin 635 puan, UX testinde ise 530 bin 385 puana ulaştı. Bu testte Red Magic 10S Pro+ modelinin 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Red Magic 10S Pro+ Özellikleri Nasıl Olacak?

Red Magic 10S Pro+ modeli gücünü Snapdragon 8 Elite'ın Leading isimli hız aşırtmalı sürümünden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu sürüm iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

AnTuTu testinin sonuçlarına göre Android 15 ile birlikte gelecek telefon 144Hz yenileme hızı sunacak. Adreno 830 GPU'ya sahip telefon LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerini destekleyecek.

Telefonda Gelişmiş bir oyun deneyimi için Red Core R3 çipi de yer alacak. 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Red Magic 10S Pro+ Çıkış Tarihi

Red Magic 10S Pro+ isimli akıllı telefon modelinin 26 Mayıs 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.