Realme'den 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Realme'nin üzerinde çalıştığı yeni telefona dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan GT 8 Pro'nun bu kez tanıtım tarihi sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 144Hz yenileme hızına sahip telefon önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacak.

Realme GT 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Realme GT 8 Pro'nun 11 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte Realme Gt 8 Pro'nun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Realme GT 7 Pro, 4 Kasım 2024 tarihinde tanıtılmıştı.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: OLED panel, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

OLED panel, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera Sistemi: 200 MP periskop telefoto, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP periskop telefoto, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 120W hızlı şarj teknolojisi

120W hızlı şarj teknolojisi İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu yonga setinde 1.2 GHz hızında çalışan yeni nesil Adreno GPU yer alıyor.

GT 8 Pro'nun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameara bulunacak. Telefon, değiştirilebilir kamera modülü ile gelecek. Ön kameranın çözünürlüğü henüz belli değil ancak GT 7 Pro'da 16 megapiksel kamera mevcut.

Android 16 tabanlı ealme UI 7 ile bilrikte gelmesi beklenen telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin yeni telefonunda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.