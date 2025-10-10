Ekran Altı Kameralı Telefon Yolda! 16 GB RAM, 144Hz Ekran ve Dahası

Nubia, sızıntılarla birlikte ortaya çıkan yeni amiral gemisi telefonu hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı ancak son yaptığı paylaşımla birlikte Nubia Z80 Ultra'nın geleceği doğrulandı. Akıllı telefon üreticisi, bu paylaşımda ayrıca cihazın ne zaman tanıtılacağı bilgisine de yer verdi.

Nubia Z80 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Nubia, Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yayınladığı yeni bir gönderide Z80 Ultra'nın silüetine yer verdi. Bu görüntüde aynı zamanda telefonun bu ay tanıtılacağına işaret edildi. Şirketin belirlediği tanıtım tarihine bakılırsa yeni telefonun tanıtımı, önceki modellere göre biraz daha erken gerçekleştirilecek. Öyle ki Z70 Ultra Kasım 2024'te, Z60 Ultra ise Aralık 2023'te tanıtılmıştı.

Nubia Z80 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite 5

Snapdragon 8 Elite 5 RAM: 16 GB

16 GB Batarya: 7100 mAh kapasite

7100 mAh kapasite Hızlı Şarj Desteği: 100W

100W Arka Kamera: 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel periskop telefoto kamera

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Nubia Z80, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Nubia Z60 Ultra'da 120Hz yenileme hızı ve 1116 x 2480 piksel çözünürlük bulunurken Z70 Ultra'da ise 144Hz yenileme hızı ve 1216 x 2688 piksel çözünürlük yer alıyor.

Telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide ise iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Z70 Ultra'da ise sekiz çekirdekli Snadpragon 8 Elite tercih edilmişti.

16 GB RAM sunacak olan telefon, 7100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Z60 Ultra 6000 mAh, Z70 Ultra 6150 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya sürülmüştü. Bu da telefonun önceki modellere kıyasla çok daha da yüksek bir batarya kapasitesi ile geleceğini gösteriyor.

Ekran altı kamera ile gelecek olan cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ancak ön kamera hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Z70 Ultra modelinde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram açıklığına sahip olan bir kamera yer almıştı.